Reakcija Rusije na poteze EU: Politička odluka koja može da poljulja uniju

Evropski lideri su se na samitu složili da otvore pregovore sa Ukrajinom iako je ona trenutno u ratu sa Rusijom, koja je rekla da će se rat nastaviti dok ne ispuni svoje ciljeve.

Izvor: YouTube/printscreen/BBC News

Rusija je danas saopštila da je odluka Evropske unije da otvori pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom politička odluka koja bi mogla da destabilizuje Uniju i pohvalila Mađarsku što joj se protivi.

"Pregovori o pridruživanju EU mogu da potraju godinama i decenijama. EU je uvek imala stroge uslove za pristupanje i sasvim je jasno da ni Ukrajina ni Moldavija ne ispunjavaju kriterijume", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Jasno je da je ovo apsolutno politička odluka, da je EU htjela da pokaže solidarnost sa ovim zemljama. Međutim, takve nove članice bi mogle da destabilizuju EU i, s obzirom na to da smo na istom kontinentu, naravno da to pomno pratimo", dodao je on. .

Evropski lideri su se na samitu složili da otvore pregovore sa Ukrajinom iako je ona trenutno u ratu sa Rusijom, koja je rekla da će se rat nastaviti dok ne ispuni svoje ciljeve. Lideri su savladali protivljenje mađarskog premijera Viktora Orbana tako što su napustili salu u trenutku kada se glasalo za taj istorijski korak, što je Peskov prokomentarisao sa ironijom.

"To je jedinstven slučaj, da se čeka da neko izađe na kafu, pa da se u njegovom odsustvu donose odluke", rekao je on. EU se takođe složila da Gruzija, koja je kao i Ukrajina i Moldavija bivša sovjetska republika, postane kandidat za članstvo.

"Na našu nesreću, želja EU da demonstrira ovu političku volju u velikoj mjeri je određena željom da što više iznervira Rusiju i antagonizuje EU u odnosu na Rusiju“, rekao je Peskov.

Zbog mađarske blokade, samit nije mogao da se dogovori oko 50 milijardi evra pomoći Ukrajini.

"Mađarska ima svoje interese i za razliku od mnogih drugih država članica ih čvrsto brani, mi smo impresionirani time“, istakao je Peskov.

