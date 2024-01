Jeziva ispovijest žrtve Endrua Tejta: Silovao me onesviješćenu

Izvršna direktorka jedne kompanije u Londonu je u ispovijesti za medije ispričala da ju je kontroverzni Endru Tejt davio tokom intimnog odnosa nakon čega joj je prijetio smrću.

Izvor: Instagram/cobratate/Printscreen

Više žena udružilo se u tužbi protiv kontroverznog Endrua Tejta, a jedna izvršna direktorka firme (30) iz Istočnog Londona je ispričala medijima da ju je Tejt davio tokom intimnog odnosa nakon čega joj je prijetio smrću, piše "Dejli Mejl".

Upoznala ga je dok je studirala 2014. godine na društvenim mrežama dok je on radio kao portir u noćnom klubu.

Ona i još tri osobe tvrde da su žrtve Tejta koji je nad njima, po njihovim riječima, sproveo seksualno nasilje u periodu od 2013. do 2016. godine. U dokumentarcu "Kanala 4", izvršna direktorka firme ispričala je da je izgubila svijest nakon što ju je Tejt davio u toku intimnog odnosa.

Tejtu i njegovom bratu Tristanu je trenutno zabranjeno da napuštaju Rumuniju nakon što su optuženi za trgovinu ljudima. Obojica su to negirali.

"Uhvatio me je za vrat, davio me toliko da nisam mogla da dišem i ponovo me je natjerao na odnos, po drugi put. Potpuno sam izgubila svijest nakon što me je davio tokom seksa. Kada sam došla k sebi, on je još uvek imao seks sa mnom. Ne znam koliko sam bila u nesvijesti. Mora da je znao da sam se onesvijestila. Bila sam tako zbunjena kada sam se probudila. Zaboravila sam ko sam, ko je on i gdje sam. Rekao je da će me ubiti, rekao je da me posjeduje i da pripadam njemu", rekla je ova žena, a prenosi britanski "San".

Kada se prvi put srela sa Tejtom, izašli su na piće. Iste večeri imali su intimne odnose, a ujutru joj je pozvao taksi i sve je bilo u redu, odnosno prema njenim riječima, izgledalo je kao "normalna veza za jednu noć".

Nekoliko mjeseci kasnije, dopisivali su se i on je došao u njen stan. Tada se nešto promijenilo jer je on, prema njenom opisu, imao "ludački" pogled.

