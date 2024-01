Zbog tenzija u Evropi i prijetnji iz Rusije: Njemačka sprema plan odbrane, prvi put poslije Hladnog rata

Dokument bi trebalo da bude gotov do kraja marta, kada bi trebalo da budu poznati svi detalji nove njemačke vojne strategije.

Po prvi put od Hladnog rata, Njemačka ponovo želi da uspostavi konkretan plan odbrane. Konkretno, njemački operativni plan određuje kako Njemačka treba da djeluje u slučaju velikog sukoba, na primjer u slučaju mogućeg ruskog napada na NATO.

Dokument bi trebalo da bude gotov do kraja marta, kada bi trebalo da budu poznati svi detalji nove njemačke vojne strategije. U međuvremenu, Bild je iz dokumenta saznao nekoliko novih informacija. Stručnjaci upoznati sa planom kažu da bi Njemačka trebalo da služi kao "tranzitna zemlja", što znači da bi bila pretovarna tačka za tenkove i rakete koji će biti isporučeni na front. U tu svrhu, određeni autoputevi, luke i željeznički pravci bili bi privremeno zatvoreni za civilni saobraćaj, a vojnici bi bili raspoređeni da štite transport.

U Oplanu su već sastavljeni zadaci za civilno stanovništvo. Prema prijedlogu dokumenta, biće formirano do šest dobrovoljačkih pukova za zaštitu elektrana i kritične infrastrukture. Osim toga, građani treba da sami grade skloništa, na primjer u svojim garažama ili podrumima. Šef Federalnog ureda za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama Ralf Tisler rekao je da izgradnja novih skloništa "više nije izvodljiva, niti svrsishodna" zbog vremenskih ograničenja.

U Njemačkoj trenutno postoji 579 javnih skloništa za vazdušne napade. Međutim, morala bi da budu renovirana da bi mogla da se koriste, izvijestio je bavarski javni emiter Baierischer Rundfunk.

Odbrambenim planom Njemačka želi da uzme u obzir povećanu prijetnju unutar Evrope.

"Ovo bi trebalo da bude plan koji je izvodljiv, a ne nakaradni san ili misaoni koncept, već zapravo nešto opipljivo što bi na kraju moglo da funkcioniše“, rekao je komandant Teritorijalne komande Oružanih snaga Andre Bodeman.

Međutim, neki stručnjaci već sumnjaju u koncept.

"Mislim da je potpuno nerealno željeti da takav plan bude u konačnom obliku do marta“, kaže vojni ekspert Burkhard Majsner sa Njemačkog instituta za odbranu i strateške studije u intervjuu za t-onlajn. Prema Majsneru, nije pogrešno napraviti takav plan s obzirom na povećanu prijetnju iz Rusije. Međutim, vojni ekspert smatra da mnogi donosioci odluka nisu na visini zadatka. "Najviše me brine mentalitet Bundesvera.Polemički rečeno, Bundesver nije vojska, već samoupravna jedinica. To se ne može tako brzo popraviti", smatra Majsner.

