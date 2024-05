Novi premijer obećao da će za pet godina Škotska biti nezavisna zemlja

Škotska može da postane nezavisna u narednih pet godina, izjavio je novi škotski premijer Džon Svini.

Izvor: YouTube/Screenshot

„Mislim da se nezavisnost može ostvariti u tom vremenskom okviru jer su argumenti za to ubjedljivi”, rekao je Svini za Skaj njuz.

On je ocijenio da se Škotska suočava s povećanim životnim troškovima i posljedicama Bregzita i da su to „značajni strateški faktori koji nanose ozbiljnu ekonomsku i socijalnu štetu Škotskoj zbog loših odluka donijetih u Vestminsteru”, i dodao da je „odgovor na to nezavisnost”.

On je podsjetio da je Škotska „istjerana iz Evropske unije protiv svoje volje”, s obzirom na to da je većina glasala protiv Bregzita, odnosno da ta država Ujedinjenog Kraljevstva ostane u EU.

Veteran Škotske nacionalne partije (SNP) Svini je 8. maja izabran za za premijera škotske vlade, naslijedivši na toj funkciji Humzu Jusafa, koji je podnio ostavku 29. aprila, nakon što je prethodno raskinuo koaliciju sa škotskim Zelenima, prenio je Rojters.

Jusaf je dao ostavku na mjesto lidera SNP, koja se zalaže za nezavisnost Škotske, pošto nije uspio da obezbijedi dovoljnu podršku da preživi glasanje o povjerenju, prenosi RT Balkan.

(RT/MONDO)