Ukoliko ste ljubitelji sireva, ovaj muzej je pravo mjesto za vas: Ovdje ih posjetioci sami prave i uživaju u degustaciji

U moru delikatesa i specijaliteta koje Francuzi prave, ipak se najviše izdvajaju sirevi i vina. Zato je jedan obožavalac sireva odlučio da sa svijetom podijeli svoje znanje o istoriji i proizvodnji francuskog sira

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kada je sir u pitanju, većini ljudi nije potreban nikakav cvijet da bi pokrenule svoje pljuvačne žlijezde. U stvari, što jačeg i izraženijeg mirisa ili narodski rečeno - što smrdljivije - to bolje.

Bilo da je rendan, otopljen, pečen, rezan ili naslagan na dasku, Francizi svih uzrasta prosto obožavaju sireve.

Izvještaj ranije ove godine rangirao je Francusku kao drugu zemlju sira na svijetu, što je razumljivo s obzirom da su oni i njegovi najveći globalni uvoznici, dok proizvode ukupno 246 vrsta sireva.

Mnogi od najpoznatijih sireva u svijetu su francuski: rokfor, bri, morbije, kantal, kamember i Epoi de Burgonja, od kojih je posljednji bio proglašen za najbolji sir na prošlogodišnjem takozvanom „svjetskom sajmu sira".

Zato je iznenađujuće što tek sada gastronomski raj Pariza otvara muzej posvećen njegovim mliječnim božanstvima.

Izvor: sweet marshmallow/Shutterstock

"Shvatio sam da u Parizu mnogo stvari za promovisanje vina već postoji i vinska kultura je razvijena u Francuskoj. Sir je takođe velika francuska stvar, ali nije bilo mjesta gdje bi ljudi mogli više da saznaju o procesima pravljenja sira", kaže Brison za Euronews Culture.

Nakon preseljenja u Pariz pre oko 15 godina, Brison je otvorio Paroles de Fromagers, školu za proizvodnju sira. Ali oduvijek je sanjao da pokrene muzej koji bi mogao ne samo da obrazuje, već i inspiriše ljude iz cijelog svijeta da se pridruže profesiji.

Sada, nakon decenije štednje i planiranja, Musee du Fromage zvanično se otvara 3. juna.

„Uložio sam sve što imam u ovaj projekat, da konačno imam mjesto gdje svi mogu da dođu", kaže Brison i dodaje:

„Ideja je da se prenese strast i ljubav proizvodnje sira".

Brison želi da proslavi tradicionalne procese proizvodnje sira, vještinu koja je u opadanju posljednjih decenija jer se mlađi ljudi sele u gradove umjesto da ostaju u selima i bave se proizvodnjom sireva.

U međuvremenu, ekonomska i ekološka pitanja nastavljaju da muče industriju, a francuski proizvođači sira su prošle godine štrajkovali zbog predloženih promjena u skladištenju kamemberovih drvenih kutija jer se one ne mogu reciklirati.

"Sve više ljudi odlazi sa sela, a takođe, proizvodnja sira nije lak posao. To je posao koji je dobro plaćen, jer dobar sirar dobro zarađuje za život, i tu nema problema. Ali to je ipak zahtijevan posao. Svakog dana proizvodite isti proizvod, morate vrlo striktno da pratite tajming. Morate biti veoma pažljivi u tom poslu, objašnjava Brison, koji takođe napominje da postoji velika potražnja za tradicionalno napravljenim sirevima u zemlji, ali manjka radne snage čije bi povećanje dovelo i do veće proizvodnje.

Brison vjeruje da bi kriza troškova života i rastući osjećaj razočaranja i odvojenosti u savremenoj radnoj kulturi mogli da inspirišu više mlađih ljudi da razmisle o učenju starijih, unosnih psolova u sektoru poljoprivrede.

„Sve više ljudi će razumjeti da u tom smislu bogat život koji su imali naši roditelji i naši predaci, neće biti dostupan za nas. I vrijeme je da se vratimo težem radu koji nam može donijeti srećniji i ispunjeniji život", navodi on.

Da bi to dokazao, Brison je postavio demonstraciju proizvodnje sira kao svoju centralnu izložbu, sa mogućnošću da posjetioci učestvuju u radionicama i, da, degustiraju gotove proizvode.

Izvor: Shutterstock

„Ljudi mogu da vide proizvodnju sira na licu mjesta, da razgovaraju sa proizvođačima sira, i to je važan dio onoga što radimo. Radimo sa mnogim tradicionalnim poljoprivrednicima, tako da želimo da se ljudi osjete kao da putuju kada probaju sir. Otvaramo mali prozor u srcu Pariza u ruralnu sredinu Francuske", kazao je on.

Smješten u veličanstvenoj kamenoj zgradi staroj preko 500 godina, ovo veličanstveno zdanje muzeja je takođe prilika za posjetioce da se ponovo povežu sa svojim precima, učeći o istoriji francuske poljoprivrede dok uče šta tačno ulazi u hranu koju jedu. Ova posljednja tačka postala je od posebne važnosti za društvo koje je sve više zdravstveno osvešćeno i koje želi da konzumira hranu na etički način.

"Sirari i farmeri su svjesniji na šta su ljudi osjetljivi, pa se trude da pokažu način na koji rade. Ako želite da napravite dobar sir, morate da napravite dobro mljeko. Da biste napravili veoma dobro mlijeko, morate imati životinje sa kojima se dobro postupa", objašnjava Brison.

Više od svega, Musee du Fromage je podsjetnik da se cijeni svaki zalogaj kremastog sira i svako ljudski radnik koji ga je stvorilo, udobnost vijekovnih procesa koji donose specifične rezultate u svijetu neizvijesnosti i haosa.

„Zapanjen sam činjenicom da jedna namirnica kao što je mlijeko pravi toliko različitih vrsta sira. To je stvarno magično", kaže Brison i zaključuje:

„Sada smo u mogućnosti da, zahvaljujući nauci, znamo mnogo stvari o siru. Ali naši preci nisu znali sve ove detalje, a ipak su mogli da prave nevjerovatan sir i razviju nevjerovatne veštine proizvodnje sira. To je znanje koje se razvijalo vijekovima a mi smo ga naslijedili. Imamo odgovornost da ovo održimo u životu i da nastavimo da prenosimo strast na buduće generacije".

(EUpravo zato/Euronews.com)