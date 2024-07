Mađarska skrivala od građana da je podigla najveći kredit u istoriji! "Budimpešti očajnički potrebna gotovina"

Iako je navedeno da je kamatna stopa promjenljiva, Vlada nije otkrila više detalja o visini kamatne stope, rasporedu otplate ili drugim detaljima.

Izvor: EPA/ZOLTAN MATHE/MTI

Mađarska je ovog proljeća pozajmila milijardu evra, što je najveći kredit koji je Budimpešta ikada podigla. Kredit je uzet od tri kineske banke, otkrivaju podaci sa sajta vladine agencije za dug. Kredit koji su osigurale Kineska razvojna banka, Izvozno-uvozna banka Kine i mađarska filijala Banke Kine, u potpunosti je izdat 19. aprila i mora da bude otplaćen u roku od tri godine.

Budimpešta nije objavila informaciju o podizanju pomenutog kredita. Sve je juče prvo objavio mađarski poslovni magazin Portfolio, a potom je informaciju potvrdila i jedna vladina agencija. Do značajnog zaduživanja dolazi kako Budimpešta produbljuje svoje veze sa Pekingom.

Kineske kompanije, kao što su proizvođač električnih automobila "BYD" ili tehnološki gigant "Huawei", do sada su ukupno uložile oko 16 milijardi evra u Mađarsku, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. On je u maju najavio niz zajedničkih infrastrukturnih projekata sa Kinom, uključujući brzu željeznicu do aerodroma u Budimpešti, teretnu železničku liniju oko mađarske prestonice, naftovode između Mađarske i Srbije i nuklearnu saradnju.

"Ugovor o kreditu omogućava finansiranje ulaganja, između ostalog, u infrastrukturu i energetiku. Transakcija zadržava odnos javnog duga prema BDP-u u gornjoj granici od 28,9 odsto", saopštila je vladina agencija. "Razvili smo visok stepen međusobnog političkog poverenja. Naši bilateralni odnosi su najbolji u istoriji i krenuli smo na zlatni put", rekao je kineski predsjednik Si Đinping u izjavi pre posjete Budimpešti u maju.

Nekoliko nedjelja kasnije, odmah nakon što je preuzeo kormilo rotirajućeg Saveta predsjedništva EU, Orban je posjetio kinesku prestonicu. Sa državnim dugom Mađarske od rekordnih 140 milijardi evra (73,5 odsto BDP-a) i budžetskim deficitom od 6,7 odsto BDP-a, Budimpešti je očajnički potrebna gotovina, piše Politiko.

Budimpešta još čeka milijarde evra iz fondova EU. Novi kineski kredit ima najveći udeo u državnom dugu, a slijedi kredit kineske Eksimbanke za projekat željeznice Budimpešta-Beograd vredan 917 miliona dolara. Iako je u Portfoliu navedeno da je kamatna stopa promjenljiva, Vlada nije otkrila više detalja o visini kamatne stope, rasporedu otplate ili drugim detaljima.

(Mondo)