Tenzija raste: Američke avio-kompanije otkazale letove za Izrael

Avio-kompanije otkazuju letove za Izrael.

Velike američke avio-kompanije saopštile su putnicima da su letovi za Izrael otkazani usred sukoba tenzija sa Hamasom, Hezbolahom i Iranom.

Rečeno je da će Delta otkazati svoje letove do 2. avgusta, a izvještaji kažu da je Junajted otkazao letove do 6. avgusta. Pojedini izraelski mediji takođe izvještavaju da je "British Airways" obustavio letove do 2. avgusta, ali ta avio-kompanija to poriče, rekavši za "The Times of Israel":

"Naši letovi za Tel Aviv trenutno rade po planu i nisu otkazani."

Procjenjuje se da će desetine hiljada Izraelaca ostati u Sjedinjenim Državama zbog otkazivanja letova za Izrael. Otkazivanje od strane Junajteda i Delte, druge i treće najveće avio kompanije na svijetu, vjerovatno će izazvati talas otkazivanja od strane drugih avio-kompanija, prema nekim izvještajima.

