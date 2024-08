Ponos države od 500.000€ se raspada! Sve nevolje rumunskog "Golden Gatea" u samo jednoj godini

Jedan od najpoznatijih mostova u Evropi je počeo da se raspada samo godinu dana nakon otvaranja.

Izvor: Shutterstock/Dragos Asaftei

Nakon što su objavljene informacije o potpunom fijasku s projektom "rumunskog Golden Gatea", odnosno mosta Braila koji je koštao 500 miliona evra, mediji u ovoj zemlji prikupili su informacije o svim poteškoćama na ovom projektu od njegovog zvaničnog otvaranja.

Most Braila, koji bi trebao povezati dvije istočne regije Rumunije, ujedno predstavlja treći po veličini viseći most u Evropi, a projekat je pompezno najavljivan duži period.

Međutim, samo četiri mjeseca nakon što je most i zvanično pušten u saobraćaj, službe su ga morale dva puta ponovno asfaltirati, piše Klix.ba.

"Od mjesta do mjesta, na mostu su primijećene sve dublje pukotine. Investitor koji ga je izgradio za ovo treba odgovarati", naveli su tada građani.

Nakon što je u oktobru 2023. godine most drugi put asfaltiran, novi problemi pojavili su se u aprilu 2024. godine.

Naime, vozači su se požalili kako je asfalt ponovno neravan, a ministarstvo je izdalo naređenje za novo asfaltiranje. Takođe, analiza je pokazala kako je od 100.000 šarafa koji su ugrađeni u most, njih 400 bilo labavo te su se mogli skinuti bez većih problema.

Krajem jula ove godine, građani su se ponovno požalili na kvalitet asfalta, a ministarstvo je, baš kao i ranije, naredilo novo asfaltiranje.

Iako su građani iznijeli niz kritika, nadležne službe su za situaciju djelomično okrivili i Rumune te su naveli kako su problemi nastali upravo zbog vozača koji nisu poštovali tonažna ograničenja u danima visokih temperatura.

Sa ukupnom dužinom od 1.975 metara, most Braila je najveći u Rumuniji i treći po veličini viseći most u Evropi. Ujedno, ovaj most će povezati rumunsku regiju Moldaviju sa istokom države i preliminarne procjene su ukazivale da će njime dnevno prolaziti 5.000 automobila.

Kada je riječ o novcu, Rumunija je, uz pomoć Evropske unije, za izgradnju ovog mosta izdvojila 500 miliona evra te je on trebao predstavljati ponos ove države.

Za gradnju ovog mosta iskorišteno je 52.360 tona čelika kao i 297.000 tona betona.

