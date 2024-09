Pušten uz astronomsku kauciju: Vlasnik Telegrama uputio važnu poruku povodom hapšenja

Durov je na Telegramu prvi put javno komentarisao svoj pritvor i negirao je bilo kakvu sugestiju da je aplikacija „anarhični raj“.

Izvor: Youtube/ Tucker Carlson/Printscreen

Osnivač aplikacije za razmjenu poruka Telegram, Pavel Durov, koji je pod istragom u Francuskoj, rekao je da je francuske vlasti trebalo da se obrate njegovoj kompaniji sa svojim pritužbama, a ne da ga pritvore, nazivajući hapšenje "pogrešnim".

Durov je na Telegramu prvi put javno komentarisao svoj pritvor i negirao je bilo kakvu sugestiju da je aplikacija „anarhični raj“.

Anketa Da li koristite Telegram? Da. 52.17% (12)

Ne, koristim Viber i WhatsApp. 47.83% (11) Povratak na glasanje Da li koristite Telegram? Da.

Ne, koristim Viber i WhatsApp. Glasaj Rezultati

Milijarder rođen u Rusiji rekao je da je istraga o aplikaciji iznenađujuća jer su francuske vlasti imale pristup njegovom timu i da su mogli da kontaktiraju Telegramovog predstavnika za EU ​​u bilo kom trenutku. "Ako je država nezadovoljna uslugom koju dobija na internetu, ustaljena praksa je da se pokrene pravni postupak protiv same usluge. Korišćenje zakona iz ere prije pametnih telefona da se izvršni direktor optuži za zločine koje su počinile treće strane na platformi kojom on upravlja je pogrešan pristup“, naveo je on.

Telegram, kako je rekao, nije savršen, ali je negirao bilo kakvu zloupotrebu u vezi sa aplikacijom. "Ali tvrdnje u nekim medijima da je Telegram neka vrsta anarhičnog raja su apsolutno netačne. Svakodnevno uklanjamo milione štetnih postova i kanala“, istakao je.

Durov, sada francuski državljanin, priveden je krajem prošlog mjeseca u Francuskoj u toku istrage o zločinima vezanim za slike seksualnog zlostavljanja djece, trgovinu drogom i lažne transakcije povezane sa aplikacijom. Francusko pravosuđe ga je optužilo da navodno dozvoljava kriminalne aktivnosti u aplikaciji za razmjenu poruka, ali on nije zadržan u zatvoru prije nego što se slučaj dalje ispita, uz kauciju od pet miliona evra. Oslobođen je pod uslovom da se javlja u policijsku stanicu dva puta nedjeljno i ostane u Francuskoj.

Njegovo iznenadno hapšenje stavilo je fokus na krivičnu odgovornost Telegrama, popularne aplikacije sa oko milijardu korisnika, i izazvalo debatu o slobodi govora i vladinoj cenzuri.

Izvor: Instagram/durov

Ovo je cijela izjava Pavela Durova:

"Hvala svima na podršci i ljubavi!

Prošlog mjeseca me je policija ispitivala četiri dana nakon dolaska u Pariz. Rečeno mi je da sam možda lično odgovoran za nezakonito korišćenje Telegrama od strane drugih ljudi, jer francuske vlasti nisu dobile odgovore od Telegrama.

Ovo je bilo iznenađujuće iz nekoliko razloga:

1. Telegram ima zvaničnog predstavnika u EU koji prihvata i odgovara na zahtjeve EU. Njegova adresa e-pošte je javno dostupna svima u EU koji guglaju ‘Telegram EU adresa za sprovođenje zakona’.

2. Francuske vlasti su imale brojne načine da dođu do mene da zatraže pomoć. Kao francuski državljanin, bio sam čest gost u francuskom konzulatu u Dubaiju. Prije nekog vremena, kada su me pitali, lično sam im pomogao da uspostave dežurnu liniju sa Telegramom za suočavanje sa prijetnjom terorizma u Francuskoj.

3. Ako je država nezadovoljna internet servisom, ustaljena praksa je da se pokrene sudski postupak protiv samog servisa. Korišćenje zakona iz ere prije pametnih telefona za optuživanje izvršnog direktora za zločine koje su počinile treće strane na platformi kojom upravlja je pogrešan pristup. Tehnologija izgradnje je dovoljno teška i takva kakva jeste. Nijedan inovator nikada neće napraviti nove alate ako zna da može biti lično odgovoran za potencijalnu zloupotrebu tih alata.

Telegram for Android

Izvor: MONDO

Uspostavljanje prave ravnoteže između privatnosti i bezbjednosti nije lako. Morate da uskladite zakone o privatnosti sa zahtjevima za sprovođenje zakona, a lokalne zakone sa zakonima EU. Morate uzeti u obzir tehnološka ograničenja. Kao platforma, želite da vaši procesi budu konzistentni na globalnom nivou, istovremeno osiguravajući da se ne zloupotrebljavaju u zemljama sa slabom vladavinom prava. Bili smo posvećeni saradnji sa regulatorima kako bismo pronašli pravi balans. Da, mi se držimo naših principa: naše iskustvo je oblikovano našom misijom da zaštitimo naše korisnike u autoritarnim režimima. Ali uvijek smo bili otvoreni za dijalog.

Ponekad se ne možemo saglasiti sa regulatorom neke zemlje o pravom balansu između privatnosti i bezbjednosti. U tim slučajevima spremni smo da napustimo tu zemlju. Uradili smo to mnogo puta. Kada je Rusija zahtijevala da predamo ‘ključeve za šifrovanje’ kako bismo omogućili nadzor (korisnika), odbili smo – i Telegram je zabranjen u Rusiji. Kada je Iran zahtijevao da blokiramo kanale mirnih demonstranata, odbili smo – i Telegram je zabranjen u Iranu. Spremni smo da napustimo tržišta koja nisu kompatibilna sa našim principima, jer to ne radimo zbog novca. Vođeni smo namjerom da donesemo dobro i odbranimo osnovna prava ljudi, posebno na mjestima gdje se ta prava krše.

Sve to ne znači da je Telegram savršen. Čak i činjenica da bi vlasti mogle da budu zbunjene gdje da šalju zahtjeve je nešto što bi trebalo da poboljšamo. Ali tvrdnje u nekim medijima da je Telegram neka vrsta anarhičnog raja su apsolutno netačne. Svaki dan uklanjamo milione štetnih postova i kanala. Objavljujemo dnevne izvještaje o transparentnosti (ovako ili ovako). Imamo direktne telefonske linije sa nevladinim organizacijama za bržu obradu hitnih zahtjeva za moderiranje.

Međutim, čujemo glasove koji govore da to nije dovoljno. Telegramovo naglo povećanje broja korisnika na 950 miliona izazvalo je sve veće probleme koji su kriminalcima olakšali zloupotrebu naše platforme. Zato sam sebi postavio lični cilj da osiguram da značajno poboljšamo stvari u tom pogledu. Već smo interno započeli taj proces i vrlo brzo ću sa vama podijeliti više detalja o našem napretku.

Nadam se da će događaji iz avgusta rezultirati time da Telegram — i industriju društvenih mreža u cjelini — učinimo sigurnijim i jačim.

Hvala još jednom na vašoj ljubavi i mimovima“, napisao je on.

(Mondo/N1)