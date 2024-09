Pao prvi snijeg u Evropi: Meteorolozi najavljuju da će biti pola metra visine, od ljeta do zime u pet dana

Meteorolozi najavljuju nastavak padavina.

U Bavarskim Alpima pao je prvi snijeg. Prve fotografije stigle su sa vrha Cugšpica, najvišeg u Njemačkoj koji se uzdiže na 2.962 m nadmorske visine i pruža jedan od najspektakularnijih pogleda u zemlji.

Palo je nekoliko centimetara snijega, a narednih dana bi moglo da padne i do 50 centimetara svježeg snijega na nadmorskoj visini većoj od 1.500 metara, predviđa njemačka meteorološka služba (DVD).

"Brzo je eskaliralo. Od ljetnje vrućine do zime za 5 dana. Ne zaboravite da skijaška sezona počinje 29. novembra 2024. godine", rekli su na zvaničnom sajtu Zugspitze.

Podsjećanja radi, njemački meteorologa Dominik Jung je najavio da bi u Alpima moglo pasti dva do tri metra snijega. "Očekuje nas izuzetno burna promjena vremena kakva se rijetko viđa. Do vikenda bi u Alpima moglo pasti dva do tri metra svježeg snijega. Dijelovi Evrope su u velikoj opasnosti od poplava", upozorio je njemački meteorolog Dominik Jung za Merkur.de.

(Jutarnji list/MONDO)