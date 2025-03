Zelenski šokirao: "Putin će uskoro umrijeti, to je činjenica":

Ukrajinski predsjednik Zelenski šokirao je izjavom.

Ključno je da SAD ne izvuku ruskog predsjednika Vladimira Putina iz političke i ekonomske izolacije, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Eurovision News.

Izjava Zelenskog dolazi nakon što su se Rusija i Ukrajina složile da sprovedu djelimični prekid vatre uz posredovanje SAD zbog napada na energetsku infrastrukturu i neprijateljstava u Crnom moru. Zauzvrat, SAD su pristale da prošire pristup Rusije globalnim tržištima.

"Veoma je važno da Amerika sada ne pomogne Putinu da izađe iz ove globalne izolacije. Vjerujem da je to opasno. Ovo je jedan od najopasnijih trenutaka", rekao je Zelenski.

On tvrdi da se Putin nada da će "ostati na vlasti do smrti", ali i da njegove ambicije nisu ograničene samo na Ukrajinu, već bi mogle da dovedu do "direktne konfrontacije sa Zapadom".

"Bili smo spremni za potpuni prekid vatre"

Zelenski je pozvao SAD i Evropu da ostanu ujedinjeni u vršenju pritiska na Putina.

"Ruski lider se plaši evropsko-američkog saveza i nada se da će ga podijeliti. Putin se plaši i sopstvene smrtnosti", smatra Zelenski.

"Uskoro će umrijeti, to je činjenica i sve će biti gotovo", dodao je on, prenosi kijevski Indipendent. U saopštenju objavljenom nakon posljednje runde razgovora sa ruskim izaslanicima u Saudijskoj Arabiji, SAD su obećale da će ublažiti neka ekonomska ograničenja Rusiji u okviru sporazuma o ograničenom prekidu vatre.

Zelenski je rekao da je ograničeni prekid vatre u Crnom moru "definitivno korak ka okončanju rata", ali je naglasio posvećenost Ukrajine neograničenom prekidu neprijateljstava.

"Generalno, bili smo spremni za potpuni prekid vatre", zaključio je on.

