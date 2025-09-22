Bašar al Asad otrovan? Arapski mediji prenose da je u bolnici u Moskvi, čeka se dalji ishod

Arapski mediji prenose da je bivši sirijski predsjednik Bašar al Asad navodno otrovan u Rusiji.

Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia

Arapski mediji prenose da je bivši sirijski predsjednik Bašar al Asad navodno otrovan u Rusiji, ali je to još uvijek nepotvrđena informacija.

Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad, koji je napustio Damask u sred sukoba u zemlji, ponovo je predmet neproverenih izvještaja o njegovom zdravstvenom stanju. Navodno je otrovan u Moskvi, što je nepotvrđena informacija, piše list Jordan dejli.

Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) sa sjedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da je primila informacije da je Asad otrovan u Rusiji i prebačen u bolnicu i da je u kritičnom stanju, pozivajući Moskvu da izda zvaničnu izjavu.

Sličnih glasina bilo i ranije

Slične glasine pojavile su se pre osam mjeseci, uključujući izveštaj britanskog lista San koji je citirao bivšeg ruskog špijuna, ali su kasnije demantovane od strane platforme za provjeru činjenica Takeed, koja nije našla potvrdu ni u ruskim državnim medijima ni u agencijama poput ruskog TASS-a.

Nove spekulacije o Asadovom zdravlju

Ova obnova spekulacija dolazi u trenutku kada se intenziviraju međunarodni pravni napori protiv Bašara i njegovog brata Maherazbog navodnih ratnih zločina, postavljajući pitanje da li ovakvi izvještaji predstavljaju pokušaj da se oslabi Asadova pozicija ili čak potpuno marginalizuje.

(Jordandaily/MONDO)