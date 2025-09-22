logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bašar al Asad otrovan? Arapski mediji prenose da je u bolnici u Moskvi, čeka se dalji ishod

Bašar al Asad otrovan? Arapski mediji prenose da je u bolnici u Moskvi, čeka se dalji ishod

Autor mondo.ba
0

Arapski mediji prenose da je bivši sirijski predsjednik Bašar al Asad navodno otrovan u Rusiji.

Bašar al Asad otrovan Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia

Arapski mediji prenose da je bivši sirijski predsjednik Bašar al Asad navodno otrovan u Rusiji, ali je to još uvijek nepotvrđena informacija.

Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad, koji je napustio Damask u sred sukoba u zemlji, ponovo je predmet neproverenih izvještaja o njegovom zdravstvenom stanju. Navodno je otrovan u Moskvi, što je nepotvrđena informacija, piše list Jordan dejli.

Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) sa sjedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da je primila informacije da je Asad otrovan u Rusiji i prebačen u bolnicu i da je u kritičnom stanju, pozivajući Moskvu da izda zvaničnu izjavu.

Sličnih glasina bilo i ranije

Slične glasine pojavile su se pre osam mjeseci, uključujući izveštaj britanskog lista San koji je citirao bivšeg ruskog špijuna, ali su kasnije demantovane od strane platforme za provjeru činjenica Takeed, koja nije našla potvrdu ni u ruskim državnim medijima ni u agencijama poput ruskog TASS-a.

Nove spekulacije o Asadovom zdravlju

Ova obnova spekulacija dolazi u trenutku kada se intenziviraju međunarodni pravni napori protiv Bašara i njegovog brata Maherazbog navodnih ratnih zločina, postavljajući pitanje da li ovakvi izvještaji predstavljaju pokušaj da se oslabi Asadova pozicija ili čak potpuno marginalizuje.

 (Jordandaily/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bašar el Asad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ