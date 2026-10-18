Milion dolara za glavu Goldija Brara: Bjegunac na top 10 listi najtraženijih zbog političkog ubistva i droge

Goldi Brar, jedan od najopasnijih gangstera, stavljen je na FBI listu 10 najtraženijih bjegunaca uz nagradu od milion dolara za njegovo hvatanje. Tereti se za naručeno ubistvo vođe Sika u Kanadi, vođenje kriminalne grupe, iznude i šverc kokaina.

Izvor: FBI

Navodni indijski gangster, koji je ranije živio u Kanadi i optužen je za organizovanje ubistva Hardipa Singa Nidžara u Sariju, u Britanskoj Kolumbiji, stavljen je na listu Deset najtraženijih bjegunaca Federalnog istražnog biroa (FBI), uz nagradu od milion dolara za njegovo hvatanje.

Satinderdžit Sing (32), poznatiji kao Goldi Brar, optužen je da je sjevernoamerički vođa kriminalne grupe Lorensa Bišnoija, za koju policija navodi da je terorisala kanadske zajednice kroz ubistva, iznude, pucnjave, paljevine i prijetnje. FBI je saopštio da se Brar smatra "izuzetno nasilnim, naoružanim i opasnim". Poznato je da boravi u Kaliforniji i različitim dijelovima Kanade.

"FBI i naši partneri postavili su kao prioritet njegovo hapšenje, zbog čega ga dodajemo na listu Top 10 bjegunaca FBI-ja i nudimo nagradu do milion dolara za njegovo hvatanje", izjavio je u ponedjeljak Petrik Grandi, pomoćnik direktora terenske kancelarije FBI-ja u Los Anđelesu.

"Količina pažnje koju će ova lista privući na njegovo lice i opis ne može se precijeniti; njegova fotografija biće na svakom sajtu i platformi društvenih mreža povezanoj sa FBI-jem i biće objavljena na svakom telefonu širom svijeta dok ne bude uhvaćen", dodao je Grandi.

Naređenja iz zatvorske ćelije u Indiji

Američka optužnica iz jula tereti Brara da je bio ključni podređeni šef Lorensa Bišnoija, koji je optužen da je moćni gangster koji, uprkos tome što je u zatvoru u rodnoj Indiji, i dalje kontroliše veliku kriminalnu organizaciju sa globalnim dometom.

Brar je bio Bišnoijev prijatelj iz djetinjstva i saradnik iz njihovih studentskih dana u Indiji, prije nego što se preselio u Kanadu. Prema optužnici, Bišnoi je opunomoćio Brara i još jednog podređenog šefa da govore u njegovo ime dok je u zatvoru i da upravljaju Bišnoijevim vojnicima širom svijeta.

Političko ubistvo i diplomatija na staklenim nogama

Američka optužnica tereti Bišnoija i Brara da su naložili ubistvo Nidžara 2023. godine, kojeg su naoružani napadači sačekali u zasjedi dok je izlazio iz siktskog hrama u Sariju, u Britanskoj Kolumbiji, 18. juna 2023. Ubistvo je djelovalo duboko politički pozadinski.

Nidžar, kanadski državljanin, bio je glasni kritičar indijske vlade i jedan od vođa pokreta Halistan, koji traži stvaranje nezavisne domovine za Sike u indijskom regionu Pendžab.

U oktobru 2024. godine, na saslušanjima kanadske komisije za strano miješanje, tadašnji premijer Džastin Trudo direktno je imenovao Bišnoija kao kriminalnu vezu između indijske vlade i nasilja u Kanadi.

To svjedočenje uslijedilo je nakon Trudoovih eksplozivnih komentara u Donjem domu parlamenta 2023. godine, kada je tvrdio da su agenti indijske vlade bili umiješani u Nidžarovo ubistvo, što je značajno narušilo odnose Kanade i Indije. Indijski zvaničnici demantovali su umiješanost u ovaj napad.

Pustoš, krađe kokaina i međunarodna potjera

Kanada je prošle godine označila Bišnoijevu organizaciju kao teroristički entitet. Zamjenica komesara Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP), Liza Morland, podržala je pojačani pritisak za Brarovo hapšenje.

"Goldi Brar i njegova mreža nanijeli su razornu štetu nebrojenim životima, kroz ubistva sa velikim odjekom u javnosti, pucnjave, prijetnje smrću, iznude, paljevine i trgovinu drogom", navela je ona, piše Nationalpost.

Uvrštavanje na američku listu Top 10 proističe iz federalne istrage SAD pokrenute u Los Anđelesu o grupama indijskog organizovanog kriminala, pod nazivom "Operacija Hardbol".

U periodu od 2024. do 2025. godine, Bišnoijevi gangsteri optuženi su za krađu više od 500 kilograma kokaina u oblasti Los Anđelesa od rivalskih bandi za trgovinu drogom. Američka optužnica tereti Brara za reketiranje, zavjeru radi ometanja trgovine iznudom, kao i za distribuciju narkotika.

"Radeći zajedno sa organima reda u Kanadi, Evropi i Aziji, nastavićemo da lovimo kriminalce kao što je 'Goldi Brar' i obezbijedićemo da više nikada ne vide slobodu van zatvora", poručio je Bil Esajli, prvi pomoćnik američkog tužioca u Los Anđelesu.

Interpol je izdao crvenu potjernicu za Brarom na zahtjev indijske vlade, dok ga je Kanada stavila na listu najtraženijih bjegunaca.