Rusija i Ukrajina dogovorile su novu veliku razmjenu zarobljenika tokom pregovora u Abu Dabiju. Kušner i Vitkof sutra putuju u Moskvu na sastanak sa Putinom, a potom i kod Zelenskog.

Izvor: Keanu/miss.cabul/Shutterstock/NBC/Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Pomoćnik ruskog predsjednika i šef ruske delegacije Vladimir Medinski izjavio je danas da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o novoj velikoj razmjeni zarobljenika tokom razgovora u Abu Dabiju, a da će konkretni uslovi razmjene biti objavljeni uskoro.

On je novinarima rekao da je tokom pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine pokrenuto i humanitarno pitanje, prenio je TASS.

"U principu smo se složili oko nove razmjene zarobljenika velikih razmjera, čiji će konkretni parametri biti objavljeni u bliskoj budućnosti", rekao je Medinski.

Rekao je da je postignuto obostrano razumijevanje o nekim pitanjima, ali ne i o drugima, i da će se dijalog nastaviti, prenosi "Skaj njuz".

Medinski je takođe rekao da nije bilo komunikacije između ruske delegacije i tima EU, dodajući da je status evropskih partnera Ukrajine u Abu Dabiju "nejasan".

❗️ Trilateral talks between Russia, the US and Ukraine in Abu Dhabi have concluded



The main takeaway from Vladimir Medinsky, head of the Russian delegation: “An abscess has burst in Ukraine.”



Ladies and gentlemen, it turns out we haven't been dealing with a historian all this time, as they tried to make us believe. We've got a doctor on our hands, no less! — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

Optužio je Evropu da je "saučesnica u kolektivnoj obmani" ukrajinskog naroda i rekao da će moći da učestvuje u pregovorima tek kada joj se "probudi savjest".

Učesnici mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine mogli bi da postignu rješenje do kraja godine. Ovo je izjavio David Arahamija, šef frakcije Sluge naroda u Vrhovnoj radi i član ukrajinske delegacije, na konferenciji za novinare nakon razgovora u Abu Dabiju.

"Mislim da sada imamo dobar zamah da postignemo rješenje prije Nove godine", rekao je on.

Specijalni izaslanik SAD i zet predsjednika SAD Džared Kušner opisao je posljednja dva dana razgovora kao "teška, ali produktivna" - ali kaže da teritorijalna pitanja ostaju najveća prepreka.

Govoreći na konferenciji za novinare, rekao je da su poslijeratna bezbjednost za Ukrajinu i načini za praćenje prekida vatre među temama na dnevnom redu.

"Teritorijalna pitanja će biti najteža", rekao je i dodao da je posljednja runda razgovora "pozitivan korak" ka miru uprkos nedostatku "povjerenja" između dvije strane.

⚡️ Kushner and Witkoff to meet Putin tomorrow, followed by talks with Zelensky



Jared Kushner and Steve Witkoff are heading back to be summoned before the dictator once again, after which they plan to meet with Volodymyr Zelensky.



The goal is to continue discussions on the issues raised during the trilateral talks between Russia, the US and Ukraine in Abu Dhabi. — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

"Stiv (Vitkof) i ja nismo bili sigurni da ćemo doći do ovog trilateralnog formata, bio je dug put da se svi vrate za pregovarački sto", rekao je.

Dodao je da je cilj bio da se budući razgovori pretvore u "multilateralni format" koji uključuje evropske pregovarače.

"Timovi SAD i Ukrajine vodili su dobre razgovore sa delegatima iz EU i NATO-a tokom razgovora u Abu Dabiju", rekao je.

White House special envoy Jared Kushner says Russia and Ukraine have agreed on a large-scale prisoner exchange following talks in Abu Dhabi, adding that he and Steve Witkoff are planning to visit Moscow tomorrow. — Sky News (@SkyNews) November 11, 2026

Sutra kod Putina, a onda kod Zelenskog

Džared Kušner kaže da će on i Stiv Vitkof sutra otputovati u Moskvu na sastanak sa Vladimirom Putinom.

Američki izaslanici planiraju da "pregledaju ono što je danas razgovarano i pokušaju da postignu veći napredak po nekim od pitanja o kojima smo razgovarali", rekao je na konferenciji za novinare u Abu Dabiju.

Rekao je da Vašington vidi "neki prostor i neke mogućnosti tamo". Kušner i Vitkof će zatim odletjeti u Dablin da se sastanu sa Volodimirom Zelenskim i "dodatno istraže neke od ideja koje smo danas ovdje došli".

Na pitanje novinara da li postoje planovi da se Putin i Zelenski sastanu licem u lice, Kušner je rekao da Rusija želi da vidi "više napretka prije nego što se to desi".

"Jasno je da nema velikog povjerenja ili ljubavi između lidera", dodao je.

Pregovori delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine završeni su prethodno danas u Abu Dabiju. Sve delegacije napustile su mjesto održavanja sastanka u pratnji policijskih vozila. Pregovori su održani iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.