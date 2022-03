Pročitani detalji optužnice protiv Aleksandra Džombića, među svjedocima optužbe i Zoran Tegeltija

U Okružnom sudu Banjaluka danas je počelo suđenje bivšem premijeru Republike Srpske Aleksandru Džombiću za zloupotrebe teške 19,4 miliona KM.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Republičko javno tužilaštvo je najavilo saslušanje 11 svjedoka, među kojima i Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i bivšeg ministra finansija RS, kao i tri vještaka.

Na početku ročišta je tužilac Radenko Janković pročitao navode optužnice u kojoj je precizirano na koji način je Džombić optužen da je zloupotrijebio svoj položaj i ovlaštenja i 2012. godine omogućio kompaniji “Energolinija” iz Zvornika da dođe do kredita od 19,4 miliona KM iako je bila kreditno nesposobna.

“Bio je svjestan da korisnik nije u mogućnosti da vrati kredit. Zloupotrijebio je svoj službeni položaj i ovlaštenja i drugom pribavio imovinsku korist”, stoji u optužnici.

U optužnici se navodi da je u novembru 2011. godine kreditni odbor Investiciono-razvojne banke RS (IRB RS) odbio “Energoliniji” zahtjev za kredit jer je bila prezadužena sa ukupnim obavezama od oko 35,5 miliona KM i u visokoj zavisnosti od samo jednog kupca i jednog dobavljača.

Navodi se i da je Džombić pozvao tadašnjeg direktora IRB RS Milenka Pavlovića ubjeđujući ga da prihvati kreditni zahtjev, usljed čega je Pavlović podnio ostavku.

Na početku suđenja Džombić je dao svoje lične podatke, te istakao kako je zaposlen u firmi “Grand Thornton”, da ima mjesečno platu od oko 2.500 KM u neto iznosu, da je vlasnik kuće od oko 300 kvadrata, apartmana u Đenovićima i automobila marke Porše vrijednog oko 80.000 KM.

U januaru 2012. godine ponovo je upućen zahtjev za kredit na iznos od 19,4 miliona KM, da bi Džombić kao premijer nekoliko dana kasnije potpisao zaključak Vlade RS kojim zadužuje IRB RS da ponovo obradi zahtjev, vršeći na taj način pritisak.

U svojoj kreditnoj analizi, IRB RS daje mišljenje da se može odobriti iznos od dva miliona KM, a kreditni odbor ove banke usvaja prijedlog da se odobri 6,2 miliona KM kredita.

U optužnici se dodaje da je Džombić zatim, svjestan svog uticaja, iskoristio svoj položaj i ovlaštenja i u maju iste godine, kršeći odredbe zakona i zanemarujući kreditnu sposobnost “Energolinije”, kao i mišljenje Centra za upravljanje rizicima, potpisao odluku da se iz sredstava Evropske investicione banke kroz projekat za kreditiranje malih i srednjih preduzeća, ovoj zvorničkoj firmi odijeli traženi iznos kredita.

Ugovor je u konačnici potpisala tadašnja direktorica IRB-a Snežana Vujnić, a novac je isplaćen 31. maja 2012. godine i samo je djelimično, u iznosu od oko deset miliona KM, iskorišten za tražene investicije, a ostalo je iznijeto iz BiH.

“Energolinija” je kredit otplaćivala svega par mjeseci, do novembra 2012. godine, a onda je to na sebe preuzela “Alumina” Zvornik, kao jedan od jemaca, i plaćala ga je do decembra 2014. godine.

Tužilac Radenko Janković je najavio da će navode optužnice, pored materijalnih dokaza, dokazivati i saslušanjem svjedoka, među kojima su pomenuti Pavlović i Vujnić, kao i Zoran Tegeltija, te tadašnji članovi kreditnog odbora IRB RS.

Odbrana tvrdi da nije počinjeno krivično djelo, posebno ne ono koje se Džombiću stavlja na teret.

“Kredit “Energolinije” bio je obezbijeđen iz tri garancije, među kojima je najjača “Alumina” kojoj je iznos i išao, a garantovala je svojom pokretnom i nepokretnom imovinom i mjenicama što je izostavljeno iz optužnice” rekao je branilac, advokat Zoran Bubić.

On tvrdi i da se Džombiću na teret stavljaju i radnje koje nikako nije mogao izvršiti, jer je u martu 2013. godine podnio ostavku, a nakon tog perioda su davani određeni povoljniji uslovi i produžavan grejs period.