Sud donio odluku: Milan Novitović pušten da se brani sa slobode

Direktor Republičke uprave civilne zaštite RS Milan Novitović pušten je da se brani sa slobode ali su mu određene mjere zabrane.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Odluku je donio sudija za prethodni postupak Okružnog suda Banjaluka, čime je odbijen prijedlog Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva RS, da mu se odredi pritvor.

Novitović je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, a uhapšen je 26. septembra u Banjaluci.

Novitović je kadar Ujedinjene Srpske i kandidat ove stranke za Parlamentarnu skupštinu BiH.

Umjesto pritvora Novitoviću je zabranjeno obavljanje službene dužnosti v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, a iz Suda je navedeno on ne smije kontaktirati sa osobama čiji su inicijali navedeni u odluci.

To su N.Ć, D.K, P.S, Ž.J, A.M, A.D, Ž.L, A.T, Lj.S, R.V, A.Š. i Ž.Đ, kojima se osumnjičeni "ne smije približiti na udaljenost manjoj od 30 (trideset) metara, ma gdje se oni nalazili, kao i da sa njima ne smije uspostavljati kontakte putem sredstava telekomunikacija".

"Osumnjičeni je upozoren da će protiv njega biti određen pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenh mjera zabrane. Mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ako licu nije izrečena kazna zatvora, ili do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, ako je ona izrečena. Sudija za prethodni postupak će svaka dva mjeseca ispitati da li je još potrebna primjena mjera zabrane koje su određene", navedeno je iz suda.

Njegova odbrana je tvrdila da je prvi dan, kada je i uhapšen, ispitivan na okolnosti zapošljavanja stranačkog kolege Branislava Zeljkovića za svog savjetnika.

Zeljković je nekadašnji direktor Instituta za javno zdravstvo RS protiv kojeg je podignuta optužnica u aferi “Korona ugovori” i brani se sa slobode.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, nakon hapšenja Novitovića obavljeni su pretresi u sjedištu Republičke uprave civilne zaštite RS u Banjaluci, zgradi Vlade RS, te porodičnoj kući osumnjičenog, u potrazi za dokazima koji mogu poslužiti u krivičnom postupku.

(Mondo)