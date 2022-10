Otpušten radnik koji je ismijavao mladića iz Laktaša, oglasio se vlasnik pumpe

Oglasio se vlasnik pumpe Živojin Glišić nakon tragedije.

Izvor: Facebook/screenshot

Živojin Gligić, vlasnik pumpe na kojoj je ismijan Mladen Dulić (22) koji je izvršio samoubistvo kaže da je otpustio radnika koji je snimio sramni snimak.

"Momak je ranije radio na nekoj pumpi pa je dobio otkaz nakon šest mjeseci. Sve je išlo na neku šalu, ali sada je to nažalost skroz drugačije. Radnika koji je kod mene radio i koji je momka snimao sam otpustio. Oni su se znali, točio je tu gorivo, ali kako je to sve ispalo ja ne znam, sve je išlo na neku šalu. Ja lično nisam poznavao tog momka, znam da su njegovi roditelji i porodica točili gorivo kod nas. Radnik je znao za njegov slučaj i nije trebalo to da radi. I ti radnici nekad znaju biti nezgodni, svako tu dolazi i sjedi, popiju koju, pa evo šta se desi iako ih opomenem. Svi su to ljudi od 30-40 godina i odgovaraju za sebe", kaže Živojin.

Kaže da nisu imali neprijatnosti poslije tragedije.

"Ali ljudi na prvu su sada veoma ogorčeni, a ne znaju cijelu stvar. Nije se trebalo to desiti. Danas svako diže ruku na svakoga i od svakoga, a kad se desi onda svi osuđuju. Svi su se smijali, a sada svi osuđuju. Momak jeste tražio posao kod mene, ja sam mu rekao kad bude dolazio na pumpu da svrati. Djelovao mi je malo povučeno, ali na prvu svako ko god dođe da traži posao malo je takav, ljudi se bore za koru hljeba. Nisam ništa znao dok se nije desilo i dok nije izašlo na mreže. Narod ćuti dok se nešto ne desi, a i roditelji su možda trebali povesti više računa, ali narod sad sve osuđuje. Svi mi imamo djecu, svako se bori i radi, sve ja to razumijem", rekao je Gligić.

Podsjećamo, Mladen Dulić će biti sahranjen danas na gradskom groblju u Laktašima.

(MONDO/Novosti)