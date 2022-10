U Doboju napadnuta novinarka BN televizije, tužilac se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela

Dobojska policija identifikovala je M.R iz ovog grada, koji je verbalno napao novinarku BN televizije, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj se izjasnio da navedeno nema elemenata krivičnog djela, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Iz policije navode da je osoba M.R. novinarku napala danas u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Doboju i da će biti sankcionisana zbog počinjenog prekršaja javnog reda i mira.

Novinarka Vesna Vukmirović je izjavila da je nakon završenog snimanja u Domu zdravlja nepoznati muškarac počeo da vrijeđa nju i TV za koju radi.

"Rekao mi je 'to je fašistička televizija'. Ignorisala sam, ali je on nastavio da me vrijeđa i govori pogrdne riječi", istakla je ona.

Dodaje da su reagovale medicinske sestre tako što su dotičnog muškarca opominjale da prestane sa napadima i uvredama.

"Kada sam mu rekla da ću da zovem policiju, opsovao mi je majku, nakon čega je i fizički pokušao da nasrne na mene. Dvije sestre su ga držale za ruke da me ne dohvati", svjedoči Vesna, prenosi BN TV.

