Silovatelj iz Srbije izašao na slobodu, PRONAŠLI ga u BANJALUCI: Isti dan protjeran iz BiH

Silovatelj Igor Bogdanović, a koji je u Srbiji odslužio kaznu od 15 godina zatvora zbog silovanja dve maloletnice u Beogradu, pronađen je danas u Banjaluci.

Izvor Srpskainfo otkriva da će on još danas napustiti BiH i vratiti se u Srbiju. Pripadnici Policijske uprave Banjaluka operativnim radom na terenu došli su do saznanja da se silovatelj nalazi u Banjaluci.

"Inspektori su preduzeli brojne radnje iz svojih nadležnosti i on je identifikovan, a utvrđeno je da boravi u jednom hostelu u Banjaluci", kaže izvor Srpskainfo.

Prema njegovim riječima, o svemu je odmah obavještena i Služba za poslove sa strancima.

"Pošto nije prijavio boravak i radi se o opasnoj osobi, njemu je odmah izdato rješenje kojim mu se otkazuje boravak u BiH i naređuje da napusti državu", pojašnjava sagovornik.

Dodaje je Igor B. upravo na putu da napusti BiH i da pređe u Srbiju.

"Radi se o veoma opasnoj osobi koja je u Beogradu pretukla i silovala dvije maloljetnice, a pokušao je da siluje još jednu. Na sreću, banjalučka policija ga je pronašla i on je morao da izađe iz BiH", kaže pomenuti izvor.

Ističe da je, iako je ta osoba prošla neku vrstu rehabilitacije, ipak je bolje da nije u Banjaluci.

On je proglašen krivim u sudu u Beogradu zato što je 13. decembra 2007. godine, oko 14 časova, u Ulici braće Srnić prinudio na obljubu maloljetnu djevojčicu. Igor B. je, kada je završio, zaprijetio joj da će je ubiti ako nekome bilo šta kaže, a zatim je pobjegao.

On je počinio još jedno krivično djelo i to samo dva dana prije prvog u Ulici vojvode Šupljikca. Prema presudi, Igor B. je pratio svoju žrtvu, a kada je vidio da djevojčica otključava vrata, sačekao je nekoliko minuta i pozvonio. Kada je devojčica upitala: "Ko je?", on je odgovorio: "Tata".

Ne sumnjajući da joj prijeti opasnost, ona je otvorila ulazna vrata kuće, i kada je videla da pred njima nije njen otac pokušala je brzo da ih zatvori. Silovatelj je, međutim, uspio da stavi nogu između vrata i praga.

Dvije nedjelje kasnije, napao je i treći put. U Ustaničkoj ulici povukao je žrtvu, takođe maloljetnicu, do ulaza zgrade. Igor B. nije uspio u svojoj namjeri jer je jedan od komšija čuo dječije vapaje i pobjegao je. On je kasnije pronađen i uhapšen.

