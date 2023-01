Alarm za uzbunu: U četiri mjeseca Srpsku potresla tri samoubistva mladića, lani se ubio i jedan maloljetnik

Pronalazak tijela 22-godišnjeg Nebojše V. na planini Ljubić kod Prnjavora 9. januara ove godine, a koji je počinio samoubistvo, ponovo je potreslo javnost u Srpskoj.

Izvor: Shutterstock

Ovo je treći slučaj u posljednjih manje od četiri mjeseca, da je mlada osoba digla ruku na sebe. Dva slučaja su se desila u Prnjavoru i jedan u Laktašima.

Njegovi prijatelji i poznanici su se opraštali na društvenim mrežama, a iz njihovih objava vidljivo je da ih je ova tragedija duboko potresla i iznenadila, posebno imajući u vidu da je ovaj mladi muzičar prije samo nekoliko dana svirao i osvajao nagrade na muzičkim takmičenjima.

Krajem septembra, samoubistvo je počinio Goran K. (19), takođe iz Prnjavora, a iako nije do kraja rasvijetljeno šta je bilo okidač za suicidne namjere, sumnja se da nije mogao da izdrži pritisak okoline i komšiluka koji su ga prijavljivala zbog držanja napuštenih pasa.

U oktobru je odjeknula tragična vijest da je Mladen D. (22) iz Laktaša digao ruku na sebe najvjerovatnije zbog sajber nasilja koja je trpio. Sumnja se da je okidač bio video snimak koji je dijeljen na društvenim mrežama i na kojem je ismijan tokom prijave za posao na benzinskoj pumpi.

Godišnje se u Republici Srpskoj desi oko 200 samoubistava, od čega su u oko dvije trećine slučajeva žrtve muškarci.

U vrlo malom broju radi se u osobama mlađim od 25 godina, a najčešće su stariji od 60 godina.

Prema podacima MUP-a RS, lani je evidentirano 197 samoubistava, a jedan počinilaca je bio maloljetan.

Prema načinu izvršenja, najviše samoubistava je izvršeno vješanjem (109), upotrebom oružja (47), skakanjem sa visine (13), utapanjem (9), aktiviranjem bombe ili drugog eksplozivnog sredstva (8), trovanjem (4), upotrebom hladnog oružja (3) i na ostale načine.

“Prema starosti izvršilaca najbrojnije su osobe starosti preko 60 godina (114), zatim od 50 do 60 godina (39), od 40 do 50 godina (26), od 30 do 40 godina (7), od 21 do 30 godina (7), od 18 do 21 godinu (3) i od 14 do 18 godina (1)”, naveli su iz MUP-a RS analizirajući podatke za prošlu godinu.

Motive i razloge često nije moguće precizno i pouzdano utvrditi i gotovo nikad se ne ograničavaju na jedan ili dva.

“Na osnovu pokazatelja do kojih se dolazi obradom takvih slučajeva i praćenjem ove pojave, osnovni motivi se svode na starost, strah od samoće i bolesti, najčešće u kombinaciji sa osiromašenjem, socijalnim statusom i socijalnom neizvjesnošću, alkoholizmom, osjećajem bezperspektivnosti uopšte”, objasnio je sagovornik iz policije.

Kada su u pitanju maloljetne osobe, motivi se najčešće svode na nerazumijevanje i sukobe sa roditeljima i okolinom, nesređene odnose u porodici, neuspjeh u školi i slično.

(Mondo)