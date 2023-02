Osumnjičen za izazivanje mržnje: I Tužilaštvo u Bihaću formira predmet protiv imama koji je Srpsku nazvao genocidnom

Kantonalno tužilaštvo USK je najavilo formiranje predmeta protiv imama i profesora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću Muharema Štulanovića koji je Srpsku nazvao "genocidnom tvorevinom".

Sporni snimak na Youtube-u i govor Štulanovića je objavljen 13. januar.

"Ovdje u džamiji, braćo, a to je surova realnost i mnogih pojedinaca po našim džamijama i džematima, i sa nama sjedi neko ko je pojedinačno baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživjela tog 9. januara, u vidu genocidne tvorevine 'er es', dana kojeg oni slave, ostao bez 17 članova najbliže rodbine. Koji se, pazite to, nisu izgubili, kako se to zamumuljeno govori i predstavlja, nego su svi pobijeni i poklani samo iz razloga što nisu bili Srbi", izjavio je Štulanović.

"Nezavisne novine" pišu su mediji o ovom slučaju počeli da pišu 6. februara, ali da to nije bio nikakav signal za Tužilaštvo u Bihaću.

"Nakon izvršene provjere u evidenciji Kantonalnog tužilaštva Unskosanskog kantona, utvrđeno je da u vrijeme zaprimanja vašeg upita nismo imali prijavu navedenog događaja. S obzirom na navedeno, Kantonalno tužilaštvo Unskosanskog kantona će na osnovu članka čiji link ste dostavili formirati predmet i gdje će tužilac koji ga zaduži poduzimati radnje i vršiti pravne analize u istom", rekli su za iz Tužilaštva USK.

Štulanović bi se, stoga, mogao suočiti sa dvije optužnice, jednom u Bihaću, a drugom u Srpskoj, gdje su se posla već prihvatili MUP Srpske i nadležno tužilaštvo.

"Ovdje je riječ o dva krivična djela. Nisu rijetki primjeri da neko jednom radnjom učini dva krivična djela. U konkretnom slučaju, u Krivičnom zakoniku Republike Srpske se ovdje nedvosmisleno radi o krivičnom djelu povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda. U FBiH je riječ o izazivanju nacionalne i vjerske mržnje, a to krivično djelo propisano je u Krivičnom zakonu FBiH", ističu izvori banjalučkog lista.

Siniša Kostrešević, direktor Policije Republike Srpske, rekao je da je policija kompletno analizirala ovaj slučaj i o tome obavijestila Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

"Ovaj slučaj je okarakterisan kao krivično djelo narušavanje ugleda Republike Srpske", naveo je Kostrešević.

Podsjetimo, pod lupom pravosuđa Srpske je i glavni imam Medžlisa IZ iz Kozarca Amir ef. Mahić, koji je Svetom Savi pripisao fašizam, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) sektaštvo. Njega je zbog toga nedavno ispitala policija, a osumnjičen je za javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.

Skupština grada Prijedor juče je najoštrije osudila istupanje i govor Mahića.

"Mahić je ovakvim istupanjem uputio uvredljive poruke i izrazio jezik mržnje prema pravoslavnom narodu, iskrivljujući istorijske činjenice", navodi se u zaključku koji su sa 22 glasa za i dva protiv usvojili odbornici Skupštine grada.

Ekspresno se potom oglasio i reisululema Islamske zajednice (IZ) u BiH Husein ef. Kavazović, koji je ocijenio sramotnom odluku Skupštine grada Prijedor.

"Bošnjaci su evropski Palestinci, progone ih na pravdi Boga njihove komšije kojima su oni mnogo puta učinili dobro", izjavio je Kavazović.

Mahićev advokat Emir Kovačević izjavio je da zaključak prijedorske Skupštine sadrži neistine, te zaprijetio tužbom.

"Apsolutno ne stoji da je on iskrivljavao istorijske činjenice, kako se citira u zaključku. Smatram da ima elementa za podnošenje tužbe zbog klevete, a o tome ćemo kasnije odlučiti u konsultacijama sa branjenikom", kazao je Kovačević, pišu "Nezavisne novine".