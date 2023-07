Produžen pritvor ocu učenika koji je ranio nastavnika u Lukavcu, vrši se vještačenje dječakovog zdravstvenog stanja

Ocu dječaka iz Lukavca, koji je 14. juna pucao u nastavnika Nedima Osmanovića u prostorijama Osnovne škole "Lukavac Grad" u ovom gradu, pritvor je produžen za još dva mjeseca, potvrđeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Izvor: Screenshot/Youtube/RTV Lukavac

Prema riječima portparola Tužilaštva TK Admira Arnautovića, on se sumnjiči za krivično djelo zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika iz Krivičnog zakona FBiH, te neovlašteno nabavljanje i držanje oružja i municije, na osnovu Zakona o oružju i municiji TK.

"Istraga je u toku, a zbog karaktera djela ne možemo davati više detalja. Kada je riječ o dječaku, Tužilaštvo je u potpunosti nenadležno", kazao je Arnautović.

Djedov pištolj

Pištolj iz kojeg je dječak upucao nastavnika registriran je na njegovog pokojnog djeda, ali ga otac nije predao nadležnoj policijskoj stanici.

Poznato je da dječak u vrijeme događaja nije napunio 14 godina i da po zakonu ne može krivično odgovarati. Riječ je o dječaku koji je poznat po nasilnom ponašanju, zbog čega je i izbačen iz škole prije nekoliko mjeseci, ali, kako je riječ o maloljetnoj osobi, policija nije mogla reagovati.

Za njegovog privremenog staratelja imenovan je Centar za socijalni rad Lukavac. Poznato je da je dječak odmah nakon događaja prebačen u medicinsku ustanovu van Tuzlanskog kantona, piše "Avaz".

Stalni nadzor

Prema ranijim izjavama direktorke Centra za socijalni rad Lukavac, u ovom slučaju radi se o odgojno zapuštenom djetetu.

Prema proceduri koju nalaže zakonodavstvo, sada se vrši vještačenje dječakovog zdravstvenog stanja, a od nalaza psihologa zavisiće dalji tok postupka, odnosno hoće li maloljetniku biti određeno liječenje ili će biti upućen u neku drugu instituciju na dalju brigu i zbrinjavanje.

Iz Centra za socijalni rad su kazali da će dječak sve vrijeme biti pod nadzorom.

Prema nezvaničnim podacima, dječak je upao u probleme nakon smrti majke, a živio je s ocem.

Predviđene kazne

Članom 72. Zakona o oružju i municiji TK, između ostalog, propisano je da će se kaznom zatvora od tri mjeseca do dvije godine kazniti osoba koja bez važećeg dokumenta o oružju nabavi, drži, nosi ili proda oružje ili bitne dijelove za oružje, dok je članom 73. propisano da će se fizičko lice koje nabavi, drži, proda, ili pokloni municiju fizičkom ili pravnom licu koje nema važeće dokumente o oružju kazniti novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM ili kaznom zatvora do jedne godine.

Ispalio četiri hica

Dječak je ispalio četiri hica, od kojih je jedan pogodio nastavnika Nedima Osmanovića u vrat. On je, kako tvrde izvori, pucao po učionici, a vatru je najprije otvorio kroz vrata. Nikoga od učenika nije ranio, nakon čega se dao u bijeg. Nastavnik je istog dana operisan.

(Mondo)