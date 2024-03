SIPA reagovala zbog Novalićevog snimka na „Fejsbuku“ (VIDEO)

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) obavili su juče po zahtjevu Tužilaštva BiH uviđaj i analizirali videosnimak koji je Fadil Novalić, bivši premijer FBiH, osuđen na četiri godine zatvora preksinoć objavio na društvenim mrežama.

Izvor: FENA

Novalić je, tužioce Tužilaštva BiH nazvao mafijašima.

"Isti ovi tužioci, ima ih četiri, to je dio mafije kriminalne u pravosuđu. Oni su vidjeli priliku u respiratorima da naprave skandal. Ja sam također mogao, emotivno to, mnogo teže doživjeti. Međutim, ja sam to ovako sabrao: Ako oni mene emotivno oštete, ja neću moći ništa učiniti da se ti ljudi kazne ili udalje. Takođe, jedan ajet kaže da je dobro oprostiti, ali možete i vratiti. Ja sam se odlučio da vratim", rekao je Novalić na snimku koji je objavio na „Fejsbuku“.

SIPA je odmah jučer obavila uviđaj spornog snimka i sve predala danas Tužilaštvu Kantona Sarajevo koje je nadležno za postupanje, sada se čeka dalje instrukcija tužioca.

Prema informacijama "Avaza" Novalić bi mogao biti optužen za krivično djelo "Ometanja rada pravosuđa" iz krivičnog zakona FBiH.

Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je u januaru drugostepenu odluku u predmetu "Respiratori" i pravosnažno osudilo Novalića na četiri godine zatvora.

Prvostepena presuda je potvrđena i u slućaju Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića na ukupno 15 godina zatvora. Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite osuđen je na šest a Hodžić, vlasnik privatne firme FH "Srebrena malina" na pet godina zatvora.

Jelka Miličević, pravosnažno je oslobođena.

Oni osuđeni zbog zloupotrebe prilikom nabavke kineskih respiratora, plaćenih 10,5 miliona maraka tokom pandemije koronavirusa.

Prvostepenom presudom pravno lice "Srebrena malina" proglašeno je odgovornim što je raspolagalo nezakonito stečenom imovinom, te mu je izrečena novčana kazna od 200.000 KM, a presudom je naloženo oduzimanje stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 KM od Hodžića i "Srebrene maline".

Novalić, Solak i Hodžić su proglašeni krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave, a oslobođeni su optužbi za udruživanje radi činjenja krivičnog djela, kao i za pranje novca, te krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga.

(Mondo)