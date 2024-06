Prijavljen bivši direktor Zavoda distrofičara, radnike oštetio za plate i doprinose iz Fonda solidarnosti

PU Banjaluka podnijela je danas nadležnom tužilaštvu izvještaj protiv Banjalučanina zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotreba službenog položaja i povreda osnovnih prava radnika.

Kako saznaje Mondo, u pitanju je Željko Ubiparip bivši direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka, tzv. Zavoda distrofičara.

On se sumnjiči se da je navedena krivična djela počinio u periodu od 19. februara 2015. godine do 18. maja 2022. godine i to kao odgovorno lice akcionarskog društva.

“Neizvršenjem svoje službene dužnosti radnike društva uskratio je za doprinose i primanja, te nanamjenski potrošio novac koji su radnici uplaćivali u Fond solidarnosti Republike Srpske, čime je pričinio materijalnu štetu radnicima akcionarkog društva u iznosu od oko 135.990 KM”, saopšteno je iz policije.

Sumnja se da se spomenuti iznos odnosi najvećim dijelom na neisplaćene plate radnicima. Radnici ovog banjalučkog Centra ranije su štrajkovali zbog loših uslova rada, neuplaćenih doprinosa i plata i žalili se na rad Ubiparipa, koji se na mjestu direktora bio sedam godina.

On je 2022. godine podnio ostavku na mjesto direktora, a što je u maju te godine prihvatila Vlada RS.

