Radnici Centra za zapošljavanje invalida: Neko kalkuliše sa nama, bićemo prinuđeni na štrajk glađu

Radnici Centra za profesionalnu rerhabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka su u generalnom štrajku već tri mjeseca. Tvrde da reakcije nadležnih izostaju i da će počev od 10. maja svakodnevno dolaziti ispred Vlade RS kako bi iskazali nezadovoljstvo.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Tačno prije tri mjeseca stupili smo u generalni štrajk zbog toga što su nam uskraćena osnovna radnička i ljudska prava i jednostavno nismo više mogli da ćutimo. Dug Centra koji je napravilo trenutno rukovodstvo iznosi 3,3 miliona KM. Pored nesposobnosti i nestručnosti u poslovanju, naše trenutno rukovodstvo je napravilo niz propusta poput falsifikovanja Pravilnika o radu, selektivne isplate plata, pravljenja diskriminacije među radnicima posebno diskriminušući osobe sa invaliditetom i slično", navode radnici u saopštenju upućenom medijima.

Tvrde da su legalnom sindikalnom borbom pokušali ukazati na probleme i izboriti se za najosnovnija prava radnika.

"Svaki potez koji smo kao SO uradili, radili smo u skladu sa zakonskim propisima. Međutim, očigledno je da neko kalkuliše sa nama i pokušava da minimalizuje naša prava i borbu štiteći jednog pojedinca na štetu 25 radnika i njihovih porodica. Za ova tri mjeseca štrajka, sve i jedna inspekcija koju smo uredno pozivali se pravila nijema i gluva kad smo ukazivali na propuste i očigledno štitila tadašnjeg v.d.direktora", navode radnici Centra za profesionalnu rerhabilitaciju i zapošljavanje invalida.

U saopštenju navode da je Vlada RS 21.aprila prihvata ostavku v.d.direktora Željka Ubiparipa i zadužila Nadzorni odbor i Ministarstvo rada da imenuju novog direktora.

"Međutim, to ostaje samo na tim riječima jer je Ubiparip još uvijek v.d. i uredno vlada i donosi odluke u Centru. Ministarstvo rada je od samog početka štrajka upoznato sa našim problemima i u određenom periodu smo imali njihovu podršku. Međutim, sad više ne znamo šta da mislimo jer kao da nemaju rješenje pa samo prolongiraju sa nekim nesuvislim razlozima koje nam prenose.

Izgovor je bio da ne mogu pronaći čovjeka koji bi mogao biti zamjena Ubiparipu, a čovjek koji je uredno konkurisao i koji ispunjava uslove nije čak ni odbijenicu dobio i iz nepoznatih razloga nepravedno je diskvalifikovan. Interesuje nas ko iz Socijalističke partije opstruiše imenovanje novog direktora? Zašto iz Ministarstva rada još uvijek brane Željka Ubiparipa iako je Vlada prihvatila njegovu ostavku? Da li se za ovakvo postupanje prema najranjivijim kategorijama društva zalaže Socijalistička partija u čijem resoru je ovaj problem? Zašto se Odluka Vlade RS ne ispunjava", pitaju se radnici.

Ističu da radnici tri mjeseca štrajkuju i da je njihova egzistencija značajno ugrožena neznanjem i nemarom nadležnih.

"Naši problemi se neozbiljno shvataju i stiče se utisak da to isto Ministarstvo u saradnji sa NO štite interese jednog čovjeka koji je milionskim gubicima pokazao svoju nestručnost da vodi jedan takav Centar, i protiv koga je u procesu predmet podizanja tužbe u oblasti privrednog kriminala, i to sve na štetu poštenih radnika, ratnih vojnih invalida i osoba sa invaliditetom i njihovih porodica", ističu radnici.

Prema njihovim riječima, nehumano je prema ljudima ove kategorije da štrajkuju tri mjeseca tražeći najosnovija radnička prava u Centru čiji vlasnik je Vlada RS.

"I pored dobre volje našeg Sindikata, vidimo da reakcije nadležnih izostaju i mi smo primorani da od 10. maja pa svaki naredni dan do rješavanja naših problema dolazimo ispred Vlade RS i iskažemo nezadovoljstvo (ne)posupanjem nadležnih jer možda će nas tako neko primjetiti i shvatiti ozbiljnost situacije. Bojimo se da ćemo ovakvom nebrigom nadležnog ministarstva doći u situaciju da ćemo morati štrajkovati glađu ispred Vlade RS, jer su svojom nezainteresovanošću doveli do egzistencijalnih problema 25 radnika i njihovih porodica", zaključuje se u saopštenju radnika Centra za profesionalnu rerhabilitaciju i zapošljavanje invalida.