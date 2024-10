Savjetnica bivšeg gradonačelnika Brčkog uhapšena zbog sumnje da je podmićivala glasače

Osnovni sud u Brčkom odredio je jednomjesečni pritvor Admiri Ramić, osumnjičenoj da je na lokalnim izborima podmićivanjem utjecala na birače da glasaju za određenog kandidata.

Izvor: Shutterstock

Za Klix je potvrđeno iz više izvora, da je riječ o kandidatu iz reda nacionalnih manjina i aktuelnom skupštinskom zastupniku Aliji Denjagiću, koji se ranije našao na meti istražioca zbog drugog krivičnog djela. Naime, postupajući po prijedlogu Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Osnovni sud odredio je jednomjesečni pritvor A. R (46), osumnjičenoj da je na lokalnim izborima podmićivanjem utjecala na birače da glasaju za određenog kandidata. Pritvor za A. R. određen je usljed opasnosti da bi utjcajem na svjedoke i saučesnike mogla ometati krivični postupak.

"Tužilaštvo i Policija Brčko distrikta BiH intenzivno sprovode istragu protiv A. R. zbog sumnje da je tokom septembra i oktobra 2024. godine, u Brčko distriktu BiH, podmićivanjem utjecala na birače s ciljem da jednom nezavisnom kandidatu za Skupštinu Brčko distrikta BiH osigura određen broj glasova. Sumnja se da je A. R. po prethodnom dogovoru sa S. T, nakon što joj je on prezentirao spiskove 'sigurnih' glasača, koje je on ranije sačinio, predala novčani iznos od 650 eura. Ona je to učinila u namjeri da S. T. tim novcem plati ranije 'osigurane' glasače da po 50 eura po glasaču, kako bi po njenim uputama glasali za nezavisnog zastupnika nacionalnih manjina", kazali su iz Tužilaštva Brčko distrikta.

A. R. i njeni saučesnici S. T. (46) i S. D. (46) uhapšeni su na dan izbora, 6. oktobra, uz pretresanje stanova, prostorija i vozila koje koriste. Tom prilikom oduzeti su predmeti koji će služiti kao dokazi u daljnjem toku krivičnog postupka.

"Nakon zadržavanja i kriminalističke obrade u Policiji, osumnjičeni su sprovedeni u prostorije Tužilaštva na daljnji postupak. Kao što je to Policija prethodno učinila, Tužilaštvo ih je zadržalo tokom 24 sata, ispitavši ih za to vrijeme u svojstvu osumnjičenih. U međuvremenu, Tužilaštvo je podnijelo prijedlog sudu da se prema A. R. odredi pritvor, dok su njeni saučesnici pušteni da se brane sa slobode", dodali sui z brčanskog tužilaštva.

Prijedlog za određivanje pritvora prema A. R. obrazložen je postojanjem opasnosti da bi boravkom na slobodi mogla ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke i saučesnike.

Prihvativši tužilački prijedlog, Osnovni sud odredio je pritvor A. R. u trajanju od jednog mjeseca, koji počinje teći od trenutka lišenja slobode.

"Uz pritvaranje osumnjičene, Tužilaštvo i Policija protiv nje i njenih saučesnika nastavljaju istragu usmjerenu na dokazivanje krivičnog djela povrede slobode odlučivanja birača i njihovo daljnje procesuiranje. Za ovo krivično djelo propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine", naglasili su iz Tužilaštva Brčko distrikta.

Kako je za Klix nezvanično potvrđeno iz više izvora, A. R. je zapravo Admira Ramić, bivša savjetnica i stranačka kolegica nekadašnjeg SDA-ovog gradonačelnika Brčkog Eseda Kadrića. S druge strane, nezavisni kandidat za Skupštinu Brčko distrikta BiH je Alija Denjagić, inače aktuelni skupštinski zastupnik koji je poznat pravosudnim organima.

Naime, u martu prošle godine Tužilaštvo Brčko distrikta podiglo je optužnicu protiv Denjagića, nezavisnog zastupnika iz reda nacionalnih manjina u tamošnjoj Skupštini, zbog sumnje da je zloupotrebama zastupničkih grantova za nevladin sektor, pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist.

On je optužen za zloupotrebu položaja kojom je, putem udruženja građana Sjedinjene nacionalne manjine, sebi pribavio korist u iznosu većem od 30.000 KM. Optužnicom potvrđenom pred Osnovnim sudom u Brčkom, Denjagiću je na teret stavljkeno da je u namjeri da sebi pribavi imovinsku korist, iskoristio službeni položaj skupštinskog zastupnika i mogućnost da udruženjima građana putem amandmana na budžet osigura novčana sredstva za redovan rad.

Kako je tada navedeno u optužnici, pošto je u rebalansu budžeta Brčko distrikta BiH za 2018., 2019. i 2020. godinu tako osigurao sredstva za Sjedinjene nacionalne manjine u iznosu od 80.000 KM i nakon što su na račun tog udruženja sredstva uplaćena, on ih je na različite koristio za lične potrebe.

"Između ostalog, njega se tereti da je novcem tog udruženja sebi nabavljao opremu i uređaje za porodičnu kuću (televizor i klima uređaje) i za vlastite automobile, plaćao gorivo, kao i rezervne dijelove i usluge za održavanje ličnih vozila. Uz Denjagića, za zloupotrebu položaja optužena je i Enida Osmanović Stevanović (26) budući da je, kao predsjednica Sjedinjenih nacionalnih manjina, omogućila da se sredstva tog udruženja koriste za njegove lične potrebe", navedeno je iz Tužilaštva Brčko distrikta u martu prošle godine.

(Klix/MONDO)