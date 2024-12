Drama u banjalučkom noćnom klubu: Muškarac uhapšen nakon što je napao policijskog inspektora

Želimir Kostić iz Kneževa uhapšen je zbog sumnje da je u noćnom klubu u Banjaluci flašom u glavu udario B.P, inspektora Policijske stanice Kneževo, koji nije bio na dužnosti.

Inspektoru je ukazana ljekarska pomoć i konstatovane su mu teške povrede i to čela, jagodične kosti, očnih kapaka, sljepoočnice i na glavi ima oko 40 kopči.

Sve se odigralo oko tri sata iza ponoći. Obojica su bili na otvaranju noćnog kluba i B.P. tvrdi da ga je Kostić iz čista mira udario flašom u glavu.

"Bio sam za stolom sa prijateljima. Već je bio fajront i spremali smo se da krenemo kada mi je Kostić prišao s leđa i ničim izazvan udario me flašom u glavu. Imam 40 kopči na glavi... Mogao me je preklati", priča B.P., navodeći da to sve može da potvrdi najmanje deset svjedoka, prenosi ATV.

On kaže da s Kostićem sinoć nije imao nikakav nikakav sukob, ali priznaje da od ranije nisu u dobrim odnosima.

”Sa njim imam problem još od 2017. godine kada sam takođe pretučen od strane više osoba, među kojima je bio i Kostić. I tada me je s leđa udario flašom i za to je osuđen. Vjerovatno je frustriran zbog toga, kao i zbog činjenice da mi zbog toga mora isplatiti odštetu”, tvrdi B.P.

Pojašnjava da s Kostićem sinoć nije imao nikakav kontakt.

”Primijetio sam ga u klubu, jer je došao u društvu sa našim kolegom. Taj kolega je prišao za sto da pozdravi moje društvo. Nisam želio da se s njim pozdravljam i rekao sam mu da mi nije jasno kako može da se druži s nasilnikom koji je meni nanio povrede. On je to vjerovatno prenio Kostiću”, kaže B.P.

Inače, Kostić je ranije dolazio u sukob sa zakonom i operativno važi za bezbjednosno interesantnu osobu. Više puta je hapšen zbog nasilničkog ponašanja, učešću u tučama, kao i zbog nasilja u porodici. Nezvanično saznajemo da je i on ranije podnosio prijavu protiv B.P, prenosi ATV.

U PU Banjaluka za ATV je potvrđeno da je Ž.K. uhapšen zbog nanošenja teških tjelesnih povreda B.P. i trenutno se nalazi na kriminalističkoj obradi.

”U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti napada. Više informacija biće poznato po završetku istrage”, navode u PU Banjaluka.

