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Pali zbog "dojava": Sedam osoba u Foči uhapšeno zbog prevara sa namještenim utakmicama

Pali zbog "dojava": Sedam osoba u Foči uhapšeno zbog prevara sa namještenim utakmicama

Autor Haris Krhalić
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U policijskoj akciji Lista u Foči uhapšeno je sedam lica zbog internet prevara sa namještenim utakmicama. Oduzeto oružje, municija i više od 130.000 KM.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na području Foče uhapšeno je sedam lica iz ovog grada i pretreseno 12 lokacija zbog prevara na internetu u vezi sa namještenim sportskim utakmicama i sigurnim dobicima.

Iz Policijske uprave Foča saopšteno je da su akciji naziva "Lista" uhapšena lica čiji su inicijali B.M, N.M, A.B, M.Ž, R.P, NJ.P. i S.S, dok se među osumnjičenima nalazi i lice D. O. koje trenutno izdržava zatvorsku kaznu.

U pretresima su pronađene dvije automatske puške "M70-A62", jedna poluautomatska puška "PAP M59/66", 182 metka kalibra 7,62 milimetra, 18 mobilnih telefona, više SIM kartica i nosača SIM kartica, 124.480 KM i 3.825 evra, navodi se u saopštenju.

Iz policije ističu da je u toku kriminalistička obrada uhapšenih koji će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u dalju nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje.

Iz Policijske uprave Foča saopšteno je da su se izvršioci putem profila na društvenim mrežama predstavljali kao osobe sa informacijama o namještenim utakmicama, objavljivali falsifikovane dobitne tikete, fotografije velikih novčanih iznosa i lažna svjedočenja navodnih dobitnika, a plaćali su i reklamiranje kod influensera.

Nakon što bi žrtva stupila u kontakt sa izvršiocem, navođena je da uplati manji novčani iznos, navodno za uplatu tiketa. Zatim joj je, uz falsifikovani tiket kladionice, predočeno da je klađenjem osvojila novčani dobitak, te da za njegovu isplatu mora uplatiti dodatni novac na ime različitih izmišljenih troškova.

Kada bi oštećeni odbili da nastave sa uplatama, izvršioci su im prijetili i od njih iznuđivali dodatni novac.

Akciju su izveli pripadnici Policijske uprave Foča u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Jedinice žandarmerije Foča. Pretres je izvršen po naredbi Osnovnog suda u Foči, uz saglasnost nadležnog tužilaštva.


Iz Policijske uprave Foča apelovali su na pojačan oprez građana, da ne vjeruju ponudama o namještenim utakmicama i sigurnim dobicima, te da novac ne uplaćuju nepoznatim osobama.

"Ukoliko ste oštećeni ili imate saznanja o ovakvim prevarama, prijavite slučaj najbližoj policijskoj stanici", poručili su iz Policijske uprave Foča.

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