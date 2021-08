I danas vruće, na snazi narandžasti i žuti meteoalarm

Upozorenje za sve putnike da izbjegavaju vožnju tokom najvećih vrućina

Izvor: @Florin via Twenty20

U cijeloju BiH danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturom od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 16 do 20, na jugu i sjeveru do 22 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom jutra i dana biće vedro, sunčano i veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost, lokalno i vruće.

Uveče će u istočnim predjelima biti prolazne kiše, pljuskova i grmljavine.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Meteoalarm za danas je izdao narandžasto upozorenje za područje Trebinja zbog najavljene izuzetno visoke dnevne temperature vazduha.

Temperatura vazduha na području Trebinja danas će biti veća od 35 stepena Celzijusova, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Za područje Banjaluke, Prijedora, Foče, Višegrada, Mostara, Sarajeva i Tuzle upaljen je žuti meteoalarm zbog najavljenih vrućina.

Narandžasto upozorenje znači da je vrijeme opasno, te da je potreban oprez jer je moguća šteta i ljudske žrtve.

Žuto upozorenje znači da vrijeme može biti potencijalno opasno.

Granice

Na ulazu u Hrvatsku pojačan je saobraćaj na pojedinim graničnim prelazima sa Slovenijom i BiH, kao i saobraćaj na gradskim putevima i obilaznicama, auto-putu Zagreb-Split-Ploče u pravcu mora i zagrebačkoj obilaznici, saopšteno je iz Hrvatskog auto-kluba.

Kolona vozila na petlji Lučko od petlje Jankomir u smjeru naplatne stanice Lučko duga je oko pet kilometara, saopštio je Hrvatski auto-klub.

Zbog saobraćajne nezgode na zagrebačkoj obilaznici između petlji Kosnica i Buzina velike su gužve.

Nezgoda se dogodila na 32. kilometru u smjeru Bregane.

Na auto-putu Zagreb-Split-Ploče povećana je gustoća saobraćaja između naplatne stanice Lučko i petlje Otočac u pravcu Dubrovnika.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da zbog visoke dnevne temperature vazduha na put kreću u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, voze maksimalno oprezno, te da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na putu.

Na dionici magistralnog pravca Klašnice-Laktaši od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se odvija jednom kolovozonom trakom zbog rekonstrukcije puta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš-Obodnik zbog radova na izgradnji mini hidroelektrane, na pravcu Tedin Han-entitetska granica /Križ/, te na magistralnom putu LJubogošta-Pale zbog izvođenja radova u tunelu "Kalovita brda".

Zbog izvođenja radova u tunelima Čemerno na magistralnom Brod na Drini dva - Vrba, Čeljigovići na pravcu Lapišnica-LJubogošta, i Stambolčić na dionici Pale-Podgrab, izmijenjen je režim saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na spoju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišča gdje su u toku radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Vlasenici, kao i na pravcu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/ zbog radova u tunelu "Ugar".

Povremene obustave saobraćaja od 7.00-17.00 časova na snazi su na pravcu Jezero-Šipovo zbog radova na rekonstrukciji puta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona na dionici Kozarac-Mrakovica odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog klizišta jednom saobraćajnom trakom saobraća se i na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, kao i na putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminerskih radova aktivne su na dionici magistralnog puta M-I 111 na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici Druge sarajevske brigade - Krupac /Ulica Ravnogorska/ od 8.15 do 15.00 časova, na dionici magistralnog Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, te na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 08.15 do 15.05 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Stanić Rijeka-Doboj-Derventa-granični prelaz Brod, entitetska granica Caparde - granični prelaz Karakaj do 14. avgusta, entitetska granica Banj Brdo-granični prelaz rača do 13. avgusta, Ledenice-Crkvina-granični prelaz Šamac do 10. avgusta.

U Federaciji BiH u toku su radovi u tunelu Crnaja na pravcu Konjic-Jablanica čega se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova saobraća jednom trakom, te u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija, dionica Simin Han-Caparde, gdje se saobraćaj od 22.00 do 6.00 časova obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na dionicama Srebrenik-Orašje /Ćehaje/, Doboj-Rudanka i Hutovo-Stolac /Cerovica/.

Na graničnim prelazima Gradiška sa Hrvatskom i Deleuša i Hum sa Crnom Gorom pojačan je intezitet saobraćaja na izlazu iz BiH, a zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

(Srna)