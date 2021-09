Uživajte u suncu: Narednih dana veoma toplo, temperature iznad prosjeka

Toplo vrijeme sa temperaturom vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine meteorolozi najavljuju za naredne dane u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Meteorolozi su za sutra ujutru najavili pretežno vedro, sa prolaznom sumaglicom ponegdje oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, na krajnjem jugu do umjerena bura, dok će uveče vjetar biti u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, a najviša dnevna od 21 do 27, lokalno na sjeveru i jugu i do 30 stepeni Celzijusovih.

Narednih dana očekuje se sunčano i veoma toplo, lokalno sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je registrovan kratkotrajan pljusak u Hercegovini.