Ljeto se ne predaje: I narednih dana sunčano i toplo

U Republici Srpskoj će i narednih dana biti sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 28, a na sjeveru i jugu do 31 stepen Celzijusov, podaci su Hidrometeorloškog zavoda Republike Srpske.

Sutra ujutru biće pretežno vedro i svježije uz malu oblačnost, na planinama prohladno, a u pojedinim predjelima sa prolaznom sumaglicom.

Tokom dana biće sunčano i toplo, uz prolaznu dnevnu oblačnost i slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na jugu jugozapadni.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 14, na planinama od pet, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 27, lokalno na sjeveru i jugu do 29 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 11. septembra, jutro će biti pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz malu dnevnu oblačnost, a na jugu uz umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura biće od devet do 15, na planinama od šest, na jugu do 17 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 28, lokalno na sjeveru do 30 stepeni Celzijusovih.

U nedelju, 12. septembra, jutro će biti vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz malu oblačnost.

Jutarnja temperatura od devet do 15, na planinama od šest, na jugu do 18, a najviša dnevna od 22 do 28, lokalno na sjeveru i jugu do 31 stepen Celzijusov.

U ponedjeljak, 13. septembra, jutro će biti vedro i svježe, tokom dana sunčano i malo toplije, a uveče i tokom noći oblačno i suvo.

Jutarnja temperatura biće od devet do 15, na planinama od šest, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28, a lokalno na sjeveru i jugu do 31 stepeni Celzijusovih.