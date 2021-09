Meteorolozi najavili sunčan dan, kiša poslijepodne na jugu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Jutro je pretežno vedro i svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano i toplo, na jugu uz prolaznu oblačnost poslije podne i mogućnost slabe kiše.

Duvaće slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Gacko šest, Sokolac, Čemerno, Gradiška, Bjelašnica i Livno devet, Han Pijesak, Novi Grad, Bihać i Ivan-sedlo 10, Prijedor i Srebrenica 11, Banjaluka, Doboj, Mrkonjić Grad, Višegrad, Tuzla i Zenica 12, Bijeljina, Bileća i Sarajevo 13, Trebinje 17, Mostar i Gradačac 18, te Neum 20 stepeni Celzijusovih.