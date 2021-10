Hladno sa malo kiše, na planinama moguć snijeg

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje povremeno slaba kiša, a temperatura vazduha biće u daljem padu pa će u u visokim planinama postojati mogućnost za pojavu snijega.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Od jugozapada do juga u toku dana biće dosta suvog vremena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na istoku, uz rijeku Drinu, biće slabe sipeće kiše, a u visokim planinama postojaće uslovi za prolazni slab snijeg.

Dnevna temperatura vazduha od osam do 13, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren jugoistočni vjetar, u Semberiji pojačan istočni, poslije podne na sjeveru umjeren sjeveroistočni, dok će na jugu biti slab i promjenljiv.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini krajeva jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica jedan stepen Celzijusov, Han Pijesak pet, Mrakovica i Čemerno šest, Drinić sedam, Mrkonjić Grad i Sokolac osam, Šipovo, Ribnik, Srebrenica i Nevesinje devet, Drvar, Banjaluka, Novi Grad, Mlječanica, Gradiška, Srbac, Rudo, Gacko, Sarajevo, Tuzla i Zenica 10, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Zvornik i Višegrad 11, Bileća 13, Trebinje 14, a Mostar i Neum 17 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima



Saobraćaj je jutros otežan, vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, a opasnost od odrona prisutna je na dionicama Banjaluka-Kneževo, Banjaluka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Opasnost od odrona prisutna je i na putnim pravcima Jablanica-Mostar, Jablanica-Blidinje-Posušje,Bugojno-Novi Travnik, Turbe-Karanovac.

Iz AMS-a upozorili su vozače i na smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i na planinama.

Vozačima savetuje maksimalno oprezna i sporija vožnja, jer ovakvi vremenski uslovi povećavaju broj saobraćajnih nezgoda.

Za naredni vikend će zbog održavanja Svjetske biciklističke trke dolaziti do povremene obustave na dionici magistralnog puta Kula-Trnovo na području grada Istočno Sarajevo. Obustava će sutra biti na snazi od 10.40 do 11.15 časova, a u nedjelju, 10. oktobra, od 9.45 do 10.20 časova.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su na putnim pravcima na kojima se izvode radovi.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, na dijelu koji prolazi pored rijeke Save, u rejonu Gredica i Sandića, od 7.00 do 17.00 časova zbog sanacije saobraćaj se odvija usporeno uz povremene 15-minutne obustave saobraćaja.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Usporeno, uz izmjene, saobraća se na dionicama Crkvine-Modriča, Šešlije-Johovac, Gradiška-Nova Topola, Ustiprača-Međeđa, Foča-Dragočava, Kotor Varoš-Obodnik, te u tunelima Kalovita brda /LJubogošta-Pale/, Čiljegovići /Lapišnica-LJubogošta/ i Ugar /Crna Rijeka-granica Republike Srpske/, te na području Kozarske Dubice.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, u blizini samog graničnog prelaza Hum, dolazi do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 15.00 časova.

Na ovom dijelu puta zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Radi se i na regionalnim putnim pravcima Tedin Han-Križ, na entitetskoj granici, i Jezero-Šipovo gdje povremeno dolazi do obustave u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi u trajanju do jedan čas.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionicama Kozarac-Mrakovica, Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i Ukrina-Gornja Vijaka saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Deminerski radovi se izvode na dionicama magistralnog puta na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade – Krupac, Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji i Derventa-Podnovlje u Gornjim Božincima. Obustave se vrše u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

U FBiH se na auto-putu zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi saobraća dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Radovi se i dalje izvode u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica i u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija /zbog čega dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja u noćnim časovima.

Usporen saobraćaj zbog radova je moguć na putnim pravcima Donji Vakuf-Jajce, Topčić Polje-Žepče, Grude-LJubuški, Livno-Šuica, Hutovo-Stolac i Jezero-Šipovo.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja.