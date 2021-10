Sutra pretežno oblačno, lokalno kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, na sjeveru i centralnim područjima povremeno sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, uz dnevnu temperaturu od osam do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Izvor: @xcheyennetaylor via Twenty20

Ujutro i tokom dana se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa slabom kišom, na jugu vedro i sunčano, a na planinama slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Tokom večeri će biti uglavnom vedro.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica minus tri, Čemerno šest, Han Pijesak sedam, Gacko, Mrakovica i Sokolac osam, Rudo i Srebrenica devet, Nevesinje 10, Šipovo, Višegrad 11, Foča, Mrkonjić Grad, Bugojno, Drvar, Livno, Sarajevo i Tuzla 12, Bijeljina, Zvornik i Jajce 13, Ribnik, Prijedor, Bihać i Sanski Most 14, Bileća, Srbac, Doboj i Banjaluka 15, Zenica 16, Trebinje 17, Grude i Mostar 18, te Neum 19 stepeni Celzijusovih.

(Srna, Mondo)