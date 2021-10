Oblačno i hladno, na putevima oprez zbog magle

U BiH će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom od osam do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Ujutru i prije podne prolazak hladnog fronta sa sjeverozapada donosi promjenljivo oblačno vrijeme i slabu kišu od sjevera ka centralnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno po kotlinama i riječnim dolinama biće magle tokom jutra, a na planinama slabog mraza.

Na jugu će veći dio dana biti vedro i sunčano. Tokom večeri uglavnom vedro.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Čemerno i Drvar jedan, Sokolac i Livno dva, Gacko i Ivan-sedlo tri, Nevesinje, Tuzla i Bugojno četiri, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Sarajevo i Zenica pet, Bijeljina i Bileća šest, Višegrad, Zvornik i Gradačac sedam, Trebinje devet, Mostar 11, te Neum 12 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima



Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno klizavim kolovozima, uz smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i uz riječne tokove, dok je u višim predjelima moguća i poledica.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske navode da se zastoji ili kraće obustave mogu očekivati na dionicama na kojima se izvode radovi i apeluju da se vozi maksimalno oprezno u skladu sa trenutnim uslovima na putu.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Draksenić - Vrbaška u dužini 27,3 kilometara i dionici Kozarska Dubica -Draksenić - granica BiH/Hrvatske /Jasenovac/ u dužini 16,5 kilometara.

Na magistralnom putu Brčko - Bijeljina, zbog radova na dijelu koji prolazi pored rijeke Save, u rejonu Gredica i Sandića, od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se odvija usporeno uz povremene 15-minutne obustave.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - Šćepan Polje, u blizini graničnog prelaza "Hum", zbog deminerskih radova u vremenu od 7.00 do 15.00 časova privremeno se obustavlja saobraćaj na 30 minuta, a 10 minuta traje propuštanje saobraćaja.

Na toj dionici zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U toku je izgradnja pristupa novom carinskom terminalu i kružne raskrsnice na dionici magistralnog puta Gradiška - Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Gužva u saobraćaju

S obzirom da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu, iz AMS mole vozače da voze maksimalno oprezno i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnog puta Crkvina - Modriča jedan i Šešlije - Johovac, kao i na dionici Ustiprača - Međeđa, u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Zbog radova u tunelu "Kalovita brda", na magistralnom putu LJubogošta - Pale izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i u tunelu "Čeljigovići" na putu Lapišnica - LJubogošta i tunelu "Ugar" na dionici magistralnog puta Crna Rijeka - granica Republike Srpske /Ugar/.

Izmijenjen je saobraćaj i postavljena je privremena signalizacija na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik zbog izgradnje mini hidroelektrane.

Zbog rekonstrukcije dionice regionalnog puta Tedin Han - granica Republike Srpske/FBiH /Križ/ izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije dionice regionalnog puta Jezero - Šipovo, saobraćaj se povremeno obustavlja u vremenu od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan čas.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica - Gradiška, dionica Mrakovica - Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac - Mrakovica odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta, na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici 2. Sarajevske brigade - Krupac /Ulica Ravnogorska/, u vremenu od 8.15 do 15.00 časova povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod - Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova radnim danima, povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja, kao i na dionici regionalnog puta Derventa - Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci.

Na regionalnom putu Čajniče - Miljeno u mjestu Luke, zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija oteženo, jednom saobraćajnom trakom, kao i na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na putnim pravcima granica FBiH/Republike Srpske Stanić Rijeka - granični prelaz Brod, granica FBiH/Republike Srpske Ledenice - Crkvina - granični prelaz Šamac, granica FBiH/Republike Srpske Caparde - granični prelaz Karakaj i granica FBiH/Republike Srpske Stanić Rijeka - granica Republike Srpske/FBiH Karuše kreće se prevoz vangabaritnog tereta.

Iz AMS skreću pažnju vozačima da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na snazi je zabrana sobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje - Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona, na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

U Federaciji BiH na auto-putu zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraćaj se odvija dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

U tunelu "Crnaja" na putu Konjic - Jablanica, zbog radova, saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na putu Tuzla - Kalesija zbog radova u tunelu "Čaklovići" saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava.

Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova moguće je i na pravcima Donji Vakuf - Jajce, Topčić Polje - Žepče, Grude - LJubuški i Hutovo - Stolac.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.