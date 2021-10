Narednih dana promjenljivo vrijeme uz porast dnevne temperature

U Republici Srpskoj će narednih dana biti promjenljivo vrijeme uz porast dnevne temperature vazduha koja će biti između 10 i 16 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Tokom dana sutra će biti uglavnom sunčano i toplije, dok se promjenljiva dnevna oblačnost može zadržati u istočnim i jugoistočnim predjelima.

Vjetar će biti slab sjeverni do sjeveroistočni, a na jugu će duvati umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do sedam, na jugu do 10, te na planinama od nula stepeni, a najviša dnevna od osam do 13, na jugu i sjeveru do 18, na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 17. oktobra, ujutru će biti pretežno vedro, na istoku umjereno oblačno, lokalno po kotlinama i oko rijeka sa maglom, dok će tokom dana biti uglavnom sunčano i toplije uz promjenljivu dnevnu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do sedam, na jugu do 11, a na planinama od nula stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15, na jugu i sjeveru do 19 stepeni, na planinama od šest stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 18. oktobra, biće uglavnom sunčano i još toplije uz promjenljivu dnevnu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do osam na jugu do 13, na planinama od jedan stepen, a najviša dnevna od 12 do 16 na jugu i sjeveru do 21 stepen, a na planinama od 10 stepeni Celzijusovih.