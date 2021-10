Pretežno sunčano, saobraćaj bez zastoja

U BiH danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme, uz više sunčanih intervala na istoku i jugu. Saobraćaj se odvija bez problema.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Dnevna temperatura vazduha od devet do 14, na jugu do 19, a na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

U noći na srijedu očekuje se smanjenje oblačnosti sa zapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenjiv vjetar, uglavnom sjevernih smjerova.

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje zbog pojačanog vjetra za region Bihaća.

Upozorenje je izdato za cijeli dan, objavljeno je sajtu Meteoalarma.

Jutros je u većini krajeva malo do umjereno oblačno, a po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta magle, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Sokolac je jutros u 8.00 časova bio najhladniji sa minus pet stepeni.

Temperatura vazduha u ostalim mjestima: Ribnik, Gacko i Nevesinje minus tri, Šipovo i Drinić minus dva, Banjaluka, Mrkonjić Grad, Gradiška, Han Pijesak i Čemerno minus jedan, Prijedor, Novi Grad, Srbac, Bijeljina i Srebrenica nula, Bileća jedan, Doboj, Foča i Rudo dva, Mrakovica i Višegrad tri, Zvornik četiri, Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija redovno, izmjene su na putevima na kojima se izvode radovi, gužvi na graničnim prelazima nema, čeka se do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Kolovoz je zbog magle mjestimično vlažan, posebno na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. a oprez se savjetuje i zbog učestalih odrona.

Putni pravac Draksenić-Vrbaška zatvoren je za saobraćaj zbog radova, alternativni pravac za putnička vozila je Gradiška-Podgradci-Jablanica-Sjeverovci-Božići-Kozarska Dubica, a za teretna vozila Gradiška-Banjaluka-Prijedor-Kozarska Dubica.

Zabrana se neće odnositi na vozila kojima se vrši dostava na teritoriji gdje se izvode radovi, za vozila lokalnog stanovništva kao i na vozila hitnih službi.

Obustava saobraćaja od sutra do subote, 30. oktobra, biće na snazi da dionici magistralnog puta Nevesinje-Mostar u intervalu od 9.00 do 15.00 časova. Alternativni putni pravac koji će se koristiti je regionalni put Nevesinje-Berkovići i dalje, preko Stoca do Mostara i obrnuto.

Do povremene obustave zbog radova dolaziće na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Šćepan Polje od 8.00 do 16.00 časova.

Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina, u rejonu Rače, saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija naizmjenično, jednom trakom.

Izmjene zbog radova su aktuelne na magistralnim putevima Kozarska Dubica-Draksenić-granica sa Hrvatskom /Jasenovac/, Brčko-Bijeljina, na dijelu koji prolazi pored rijeke Save, u rejonu Gredica i Sandića, Kotor Varoš-Obodnik, Banjaluka /Rudarska/-Stari Majdan, Gradiška-Nova Topola, u tunelima Kalovita brda /LJubogošta-Pale/, Čeljigovići /Lapišnica-LJubogošta/ i Ugar /Crna Rijeka-entitetska granica.

Zbog izvođenja deminerskih radova povremene obustave su na dionicama magistralnih puteva Brod-Odžak /mjesto Klakar Donji/, Derventa-Podnovlje /Gornji Božinci/ i u Vojkovićima, u Ulici Druge sarajevske brigade-Krupac /Ulica Ravnogorska/.

Radovi se izvode i na regionalnim putnim pravcima Šipovo-granica sa FBiH, Tedin Han-granica sa FBiH, Mrakovica-Gradiška, a zbog aktiviranih klizišta, vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Dionicama kojima se kreće vangabaritni prevoz savjetuje se opreznija vožnja i da učesnici u saobraćaja poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH je danas od 8.00 do 18.00 časova planirano asfaltiranje regionalnog puta Gradačac-Gračanica /Srnice Gornje-Doborovci/, pa se saobraćaj preusmjerava na put Gračanica-Bukva-Srebrenik.

Zbog radova na dionici auto-puta Kakanj-Visoko preko mosta u naselju Dobrinje i Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići i dalje se u večernjim časovima obustavlja saobraćaj, a vozila preusmjeravaju na alternativne pravce, za putnička iz smjera Tuzle kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Donji Vakuf-Jajce /Skela/, Nemila-Žepče /Donja Golubinja/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.