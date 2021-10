Kakvo nas vrijeme očekuje: Sunčano nekoliko dana, a nakon toga jače naoblačenje sa kišom

U Republici Srpskoj će do ponedjeljka, prvog dana novembra, biti sunčano uz malu dnevnu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu vazduha do 21 stepen Celzijusov, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedra Ševčuk, mondo.ba

Jutro će sutra biti vedro ili malo oblačno, ali i dalje hladno, na planinama sa slabim mrazom, po kotlinama i riječnim dolinama sa maglom i niskom oblačnošću dijelom na sjeveru, centralnim predjelima i na istoku.

Tokom dana preovladavaće sunčano uz malu dnevnu oblačnost. U mjestima sa maglom duže će biti oblačno i svježije.

Najniža temperatura vazduha od nula do pet stepeni, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od 10 do 15, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, u Semberiji i Podrinju poslije podne do umjeren jugoistočni.

U subotu, 30. oktobra, jutro će biti vedro i prohladno uz malu oblačnost, lokalno po kotlinama i riječnim dolinama sa maglom, a tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije.

Prema večeri očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Jutarnja temperatura vazduha od tri do osam, na planinama od nula, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusov.

U nedjelju, 31. oktobra, jutro će biti vedro i prohladno uz malu oblačnost, osim na zapadu gdje će biti promjenljivo do pretežno oblačno. Lokalno po kotlinama i riječnim dolinama sa maglom.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru i istoku, a na zapadu, jugozapadu i jugu oblačnije, te i dalje ugodno toplo za ovo doba godine.

Popodne će se oblačnost sa zapada i juga širiti prema centralnim predjelima i istoku, pa će prema večeri biti pretežno oblačno u svim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do 10, na planinama od dva stepena, a najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 21, na planinama od 11 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, prvog novembarskog dana, jutro će biti vedro na sjeveru, a oblačno na zapadu jugozapadu i jugu, te promjenljivo od centralnih predjela na istok.

Prije podne se očekuje jače naoblačenje koje će zahvatiti zapad i južne krajeve, da bi se poslije podne kiša prenijela i na centralni pojas, sjever i istok, a do večeri u sve predjele.

Obilnija kiša prognozira se za jug i centralne predjele.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 12, na planinama od četiri stepena, a najviša dnevna od 15 do 20, na sjeveru do 22 stepena Celzijusova.

(Mondo/Srna)