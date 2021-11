Objavljena vremenska prognoza do 9. novembra

U Republici Srpskoj će u naredna četiri dana biti promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom u nedjelju, 7. novembra, od 12 do 17, na jugu do 22 stepena Celzijusova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro biće oblačno, sa kišom ili pljuskovima uglavnom u južnim i istočnim predjelima. Tokom dana kiše će biti i u ostalim krajevima, na jugu i sa pljuskovima praćenih grmljavinskim procesima.

Temperatura će biti u padu u odnosu na prethodne dane, dok će vjetar biti slab sjevernih smjerova, na jugu promjenljivog pravca.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 13, na planinama od tri stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha od šest do 12, na jugu do 16 stepeni, na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 7. novembra, jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno, dok se na jugu tokom prijepodneva očekuje razvedravanje.

Tokom dana će na sjeveru biti oblačno i suvo, a u ostalim krajevima uglavnom sunčano uz malu oblačnost, dok će temperatura biti u malom porastu.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 8. novembra, ujutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu tokom prijepodneva sa sunčanim periodima.

Tokom dana biće oblačno, na sjeveru povremeno sa slabom kišom, na jugu e uglavnom suvo.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 10, na jugu do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura vazduha od osam do 13, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 9. novembra, tokom noći će biti slabe kiše, dok na visokim planinama na zapadu može provejavati slab snijeg, uz pad temperature.

Ujutru će biti mjestimično suvo, tokom dana pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom u južnim i centralnim krajevima. Uveče će biti bez padavina uz smanjenje oblačnosti.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do 12, na planinama od nula stepeni Celzijusovih, dok će najviša dnevna temperatura vazduha biti od tri do osam, na jugu do 15, na planinama od jednog stepena.

