Za osam dana korona potvrđena kod 244 maloljetnika: U bolnici najviše djece od jedne do pet godina

Posljedni talas korone u Srpskoj koji je počeo u septembru donio je i veći broj hospitalizovane djece na UKC-u RS.

Izvor: @dalla_mia_finestra via Twenty20

Prema riječima načelnika Klinike za dječije bolesti doktora Vladimira Mirošljevića, na današnji dan 9. novembra u Klinici za dječije bolesti hospitalizovano je jedno dijete oboljelo od korona virusa, a do sada su bila hospitalizovana 133 djeteta.

“Hospitalizovana djeca imaju srednje tešku kliničku sliku, a trenutno u Klinici nisu hospitalizovana djeca koja zahtjevaju mehaničku ventilaciju odnosno respirator”, rekao je Mirošljević i dodao da se najčešće hospitalizuju djeca uzrasta od 1 do 5 godina.

Izvor: MONDO

Prema riječima epidemiologa Instituta za javno zdravstvo Jele Aćimović u Republici Srpskoj raste broj potvrđenih slučajeva virusa korona među djecom, uglavnom školske dobi, ali su kliničke slike blaže.

"Ne smijemo se opustiti i misliti da djeca ne mogu da obole od teške forme, jer imamo hospitalizacije. Podaci širom svijeta govore da djeca mogu da razviju tešku formu oblasti, od kojih neke završavaju najtragičnije", rekla je nedavno Aćimovićeva.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS za samo osam dana mjeseca novembra u Srpskoj je korona virus potvrđen kod 244 djece. Od tog broja 15 djece je uzrasta do pet godina, 115 djece uzrasta od šest do 14 godina, dok je u uzrastu od 15 do 19 godina virus potvrđen kod 114 djece.

I direktor UKC-a Vlado Đajić nedavno je izjavio da u ovom talasu ima dosta djece koja su u teškom stanju zbog kovida, te pozvao građane da ne vjeruju u teorije zavjere, te da se vakcinišu.

(MONDO)