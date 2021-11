U FBiH najavljene nove mjere: Otvaranje većeg broja punktova za vakcinaciju, uvođenje kovid potvrda, QR koda... 

Na inicijativu premijera Federacije BiH danas je u Vladi Federacije BiH održan sastanak o epidemiološkoj situaciji u FBiH kojem su prisustvovali predstavnici Vlade FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i kantonalni premijeri i ministri zdravstva.

Izvor: Fena/Almir Razić

Konstatovano je da u Federaciji situacija nije zadovoljavajuća, te je postignut konsenzus da se ide u nove mjere.

"Već sutra počinjemo sa prvim novim mjerama odnosno pojačaćemo mjere koje smo do sada imali kada govorimo o imunizaciji odnosno punktovi u domovima zdravlja moraju biti otvoreni najmanje tri puta sedmično do 20 sati. Mobilni timovi i planovi se moraju napraviti za odlazak u sva ruralna mjesta, ali i mjesta poput obrazovnih institucija, javnih ustanova, fabrika, gdje imamo više od 30 zaposlenih. Važno je da se otvore punktovi na mjestima javnog okupljanja makar jednom do dva puta tjedno poput onoga što već postoji u Sarajevo City Centru", kazao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.

Takođe, donosena je odluka da i Bosna i Hercegovina slijedi prakse normalizacije života kao što su uvele mnoge evropske i susjedne zemlje što znači pravilo “vakcinisan-testiran-prebolio”.

"Uvođenje tog pravila će ići postupno i krenuće koncem decembra. Dotle će se ostale pretpostavke završiti. To je jedan važan korak, pri čemu će se ići na sve javne djelatnike, socijalne ustanove, zdravstvene ustanove, zatim vatrogasci, policija, školstvo. Ne možemo ostati izolovani imajući u vidu situaciju koja se trenutno dešava", rekao je Čerkez.

Na sastanku je razgovarano i o uvođenju QR koda odnosno stvaranju svih preduslova da se QR kod uvede.

"Očekujemo da će se to završiti do kraja godine, početkom naredne. U tom smislu očekujemo podršku Ministarstva civilnih poslova s obzirom da je jedno tijelo koje se priznaje na međunarodnom planu, a oni koji izdaju te potvrde može biti više tijela znači mogu ih i kantoni izdavati", dodao je Čerkez.

Govoreći o Covid putovnicama kaže da se počinje realizirati prvi preduvjet da svi kantoni izrade svoje elektronske baze podataka. Do sada je to učinilo četiri do pet kantona. Očekuje se da i drugi to urade.

Druga tema sastanka bila je procijepljenost koja je i dalje izuzetno niska u Federaciji i posljednji smo u regiji po procijepljenosti.

"Činjenica da je skoro 90 posto neprocijepljenih u bolnicama govori o značaju cijepljenja i potrebi jednog proaktivnog pristupa na lokalnoj razini", rekla je pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić potvrdio je da u Federaciji ima sasvim dovoljno vakcina svih vrsta.

"Moraćemo uvoditi mjere kojima ćemo stimulisati ljude na cijepljenje. U ovoj fazi pogoršane pandemije četvrtog vala kada na razini Federacije imamo značajan broj ljudi koji umiru od Covida moramo voditi računa o higijeni, fizičkoj distanci, ali do Nove godine ćemo morati puno više preduzeti", poručio je Skočibušić.