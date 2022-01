Mačevi, štitovi, odore: Vitezovi postali turistička atrakcija Jajca (FOTO)

Mačevi, štitovi, srednjevijekovne odore, zaštitni su znakovi članova Udruženja "Vitezovi kraljevskog grada Jajca" koji su postali turistička atrakcija i značajni učesnici brojnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Izvor: Anadolija/Miomir Jakovljević

Ovo udruženje osnovano je 2019. godine s ciljem da kroz turizam predstavlja bogatu istoriju Jajca i svake godine u julu obilježava Dan srednjevijekovlja.

"Sve je to išlo u nekom smjeru, tada u biti nismo bili svjesni koliko je ovo velika stvar za Jajce i za nas. Sad sve više i više dolazi do izražaja i do potrebe, znači pojavili su se vitezovi i učestvujemo u raznim manifestacijama u BiH, Hrvatskoj, snimamo spotove, prezentiramo Jajce, prezentiramo BiH", ispričao je Anđelko Barić, predsjednik Udruge "Vitezovi kraljevskog grada Jajca".

Na pitanje kako se danas u Jajcu postaje vitez, našalio se da je to vrlo jednostavno: "Moraš imati visinu, moraš biti lijep i zgodan."

Ali je pojasnio da su svi koji vole odore i mačeve, koji se vole pokazivati u odorama jajačkih vitezova, pristupili udruženju i postali prvi vitezovi u ovom gradu nakon što je 1463. godine pogubljen kralj Stjepan Tomašević.

Ne postoji pisani trag o odorama

"U početku je to bilo malo ljudima čudno i trebalo je vremena da nas prihvate, međutim odskočna daska nam je bila kada smo snimili spot u Travniku s 'Crvenom jabukom' i onda su vidjeli da smo ozbiljni i sad u zadnje vrijeme, smo ponosni i sa sobom i sa našim građanima jer stvarno su nas prihvatili", ispričao je Barić.

Istakao je da imaju i Facebook stranicu "Jajački vitez" gdje ih prati oko 5.000 ljudi. prema njegovim riječima, lijepo je pročitati komentare da su ponos Jajca i države.

Najčešće gostuju u Hrvatskoj, u Zadru, Šibeniku, Klisu, Požegi, a u BiH redovni su na srednjevijekovnim susretima koje organizuju vitezovi iz drugih gradova, kao i na promenadi povodom obilježavanja godišnjice potpisivanja Povelje Kulina bana.

Ove godine za 25. novembar koji se u Federaciji BiH obilježava kao "Dan državnosti BiH" na Bobovcu je održan je koncert Bartolomeja Stankovića, a program je vodio glumac Mirza Mušanin u odorama jajačkih vitezova, pa im je posebna čast bila kad su im rekli da su odore prekrasne.

Barić je objasnio da nije bilo lako doći do izgleda odora, jer je sačuvano malo istorijskih tragova o tome kako su izgledali vitezovi u Jajcu.

"Malo je problem sa odorama, nigdje ne postoji pisani trag, da smo mogli negdje naći i svaki dio je poseban, sve je posebno. Onda smo mi nekako uz savjete povjesničara nekako smo malo nešto dodali svoje tako da evo vidite na nama, grb, odora, plašt, sve je to jako lijepo", rekao je on.

Najveći plan i najveća želja im je da jajački vitezovi stoje ispred zgrade Savjeta ministara u Sarajevu, a žele se i nastaviti razvijati.

Obradovalo bi ih kada bi postojalo više sličnih udruženja. Udruženje u Jajcu je posljednje udruženje vitezova koje je osnovano u BiH, a postoje slična udruženja u Prijedoru, Banjaluci, Ljubuškom i Stocu.

Udruga "Vitezovi kraljevskog grada Jajca" okuplja članove svih uzrasta, a najmlađi član, koji ima svoju odoru je Luka.

"Često znam to reći, mi smo neiživljeni dječaci, mi volimo mačeve, ovo su ljudi koji vole mačeve, i onda se igramo jednostavno, nikad čovjek koliko god živi neće prestati težiti da se igra i nikad se nije dovoljno izigrao. Ja volim ovo, samim tim i oni vole, da ne volimo ne bi se bavili tim. Ja se osjećam jako dobro, kad prezentiram svoj grad, što je najbitnije, evo pogledajte ovu ljepotu", rekao je Anđelko Barić.

Ponosni na Jajce

Ponosni su na svoj grad, prepun bitnih istorijskih znamenitosti. Kažu da Jajce nije uzalud proglašen za peti naljepši mali grad u svijetu.

"Jajce diše povijest: Medvjed-kula, Toranj svetog Luke, Crkva svete Marije, tvrđava, katakombe, mi živimo taj život i nama je samo trebala jedna udruga kao što je ovo ovdje da nas potakne i da radimo, stvaramo i da budemo 'Vitezovi kraljevskog grada Jajca'", rekao je Anto Žunić koji je aktivan član udruženja od njegovog osnivanja.

Istakao je da gdje god da su došli imali su samo pozitivne reakcije.

"Mi svi volontiramo ovdje, ostavljamo svoje obitelji, svoje poslove i dolazimo ovdje. Ja sam trenutno došao iz škole gdje sam nastavnik", istakao je on.

Ponosni su i na Dane srednjevijekovlja u Jajcu, kada izvode krunisanje posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, na lokaciji ispred Crkve svete Marije i Tornja svetog Luke.

(Anadolija)