Badnji dan uz susnježicu i snijeg: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Republici Srpskoj narednih dana biće hladnije i pretežno oblačno uz slab snijeg u većini predjela, a na jugu sa kišom, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sutra, na Badnji dan biće hladnije uz susnježicu i snijeg u većini predjela, na jugu i jugoistoku kiša, a na sjeverozapadu manji porast snježnog pokrivača.

Tokom dana padavine će slabiti i postepeno prestati na sjeveru i zapadu, a na jugoistoku uz zahlađenje kiša prelazi u snijeg, uz formiranje snježnog pokrivača.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do tri, u višim predjelima minus pet, a maksimalna od jedan do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusevih.

Uveče se očekuje dalje zahlađenje.

Na Božić, u petak 7. januara, očekuje se hladnije i pretežno oblačno vrijeme.

Na zapadu će provijavati slab snijeg, a na jugu će povremeno padati slaba kiša. U ostalim predjelima biće pretežno suvo.

U noći će padavine postepeno jačati.

Minimalna temperatura vazduha od minus tri do nula, u višim predjelima od minus šest, a maksimalna od nula do pet, na jugu do 11 stepeni Celzijusevih.

U subotu, 8. januara, biće hladno uz umjeren snijeg i porast snježnog pokrivača, dok će na jugu padati kiša.

Padavine će biti jače u prvom dijelu dana, popodne slabe i postepeno prestaju do večeri.

Minimalna temperatura od minus tri do jedan, na jugu do šest, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od minus jedan do dva, na jugu do devet stepeni Celzijusevih.

U nedjelju, 9. januara, jutro će biti hladno uz slab, u višim predjelima umjeren mraz.

Biće oblačno, hladno i pretežno suvo, uz povremenu pojavu magle. Popodne i uveče padaće slab snijeg, a na jugu slaba kiša.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus pet do minus jedan, u višim predjelima od minus 10 stepeni, a maksimalna od minus jedan do četiri, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijuseva.