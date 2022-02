Lazić tvrdi da je PDP vršio pritisak zbog izbora u mjesnim zajednicama

Odbornik pokreta “Banjaluka zove” Saša Lazić se u toku aktuelnog časa današnjeg zasjedanja Skupštine grada osvrnuo se na protekle izbore za savjete mjesnih zajednica u Banjaluci.

Izvor: Grad Banjaluka/ Aleksandar Čavić

On je rekao da su zaposleni u javim institucijama, preuzećima i ustanovama trpjeli velike pritiske da izađu na izbore i glasaju za stranačke kadrove, te da ima informacije da su i članovi PDP-a vršili pritisak na ljude da dolaze na razne skupove.

„Imam informacije da je preko preduzeća Akvana vršen pritisak na ljude da dolaze na razne skupove“, rekao je Lazić.

Upitao je gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića li su to promjene koje su najavljene.

„Ako su to promjene koje želite, onda vam odmah mogu reći da na moju podršku ne možete računati“, rekao je Lazić.

Stanivuković je rekao da su te informacije čista laž.

„Takve informacije su došle do mene i ja sam kontaktirao direktora Akavne, koji mi je rekao da to nije istina. Ljudi svašta pričaju i ne treba se na sve obazirati“, rekao je on.

Nakon ove izjave Stanivukovića, Lazić je rekao da mu je žao što čuje komentar da su njegove riječi laž.

„Ja imam dokaze, ljude koje možemo suočiti“, naglasio je Lazić.

Nakon toga se ponovo oglasio Stanivuković, koji je rekao da će suočiti ljude koji su u to uključeni, prenosi Srpskainfo.

"Ja čujem svakakve priče i kada se raspitujemo, ljudi kažu da je sve u redu. Pazite neko mora odgovarati za ovo. Vidjećemo ko laže, a obećavam da će neko zbog ovoga dobiti otkaz", rekao je Stanivuković i dodao da će i Lazić morati odgovarati za svoje tvrdnje.