Penzioneri traže pet odsto veće penzije: "I 20 odsto bilo bi malo"

Upravni odbor Udruženja penzionera Republike Srpske tražiće od Vlade Republike Srpske vanredno povećanje penzija zbog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i troškova života.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Ovo je zaključeno na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera koja je održana danas u Tesliću, a kako je istakao Ratko Trifunović, predsjednik ovog udruženja, posljednje povećanje penzija, odnosno usklađivanje od četiri odsto, brzo se istopilo usljed rasta cijena i povećanja troškova života.

"I kada bi uvećanje bilo 20 odsto, bilo bi malo, ali moramo imati u vidu realnost i mogućnost Vlade Republike Srpske", rekao je Trifunović u Tesliću, pišu Nezavisne novine.

On je istakao da bi penzioneri u ovom trenutku bili zadovoljni i s povećanjem penzija od pet odsto, međutim Mladen Milić, direktor Fonda PIO, rekao je da u ovom trenutku to nije izvodivo te da će to zavisiti od mogućnosti Vlade Republike Srpske u narednim mjesecima.

"Mislim da određene mjere, kojima smo svjedoci, kao i odluke Vlade Republike Srpske već počinju da daju efekte", rekao je Milić, dodajući da je situacija uslovljena razvojem globalne finansijsko-ekonomske i tržišne situacije.

Kako je rekao, pozitivni potezi su bili prije dvije godine kada se reagovalo zbog virusa korona i to na način subvencionisanja pojedinih subjekata.

"To smo najbolje osjetili po osnovu priliva sredstava u budžet Republike Srpske", rekao je Milić.

Kada je riječ o Fondu PIO, u prva dva mjeseca ove godine bilježi se konstantan rast prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, kao i svih ostalih doprinosa i poreza u odnosu na planove.

"Doprinosi su veći za 4,2 odsto i to je dobar i ohrabrujući podatak i nadamo se da će se nastaviti takav trend i u narednim mjesecima bez obzira na sve ovo što se dešava oko nas", rekao je Milić.

(Mondo/Nezavisne novine)