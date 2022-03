Projekat vrijedan nekoliko miliona maraka: Počela proljećna akcija čišćenja Grada

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da je počela najveća akcija uređenja i čišćenja grada koja će trajati tokom cijelog proljeća i obuhvatiti sve mjesne zajednice.

Izvor: Grad Banjaluka

Stanivuković je, zajedno sa predstavnicima ekipa i mehanizacije komunalnih službi i izvođača koji će biti angažovani na provođenju različitih aktivnosti otkrio plan djeovanja.

"Kroz aktivnosti u ovoj najvećoj akciji uređenja u istoriji našeg grada biće uloženo nekoliko miliona KM. Obići ćemo svaki dio Banjaluke i na terenu vidjeti sve potrebe našeg grada. Počinjemo od užeg gradskog jezgra prema periferiji", rekao Stanivuković.

Čišćenje, košenje, sadnja, orezivanje drveća, uređenje parkova i skverova, modernizacija saobraćajanica, sanacija „udarnih rupa“, iscrtavanje horizontalne signalizacije, sanacija „divljih deponija“, popravke javne rasvjete, samo su neke od aktivnosti koje će kako je kazao – dati jedno čisto lice grada.

"Ovo je kompletno uređenje grada i nakon rada sa svim našim službama, izvođačima radova i društveno odgovornim kompanijama imaćemo najuređeniji grad do sada i dalje nam ostaje da to održavamo" rekao je on.

Ključno je, kako je Stanivukovićnaglasio, učešće i podrška građana.

"Koristim priliku da sve naše građane pozovem da se pridruže ovoj našoj inicijativi. Biće važno učešće svih domaćinstava i zajednica etažnih vlasnika", naveo je on.

Savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti i koordinator ove akcije Milada Šukalo kaže da će nadležne gradske službe sa angažovanim preduzećima – koordinirano organizovati i realizovati brojne aktivnosti.

"S druge strane, želimo da edukujemo naše građane kako da upravljaju svojim otpadom i gdje da ga odlažu. Tako da je ovo i uvod u naše strateško opredjeljenje u kojem želimo da riješimo probleme sa otpadom koji imamo u gradu, a to je dugoročno izgradnja reciklažnog dvorišta, reciklažnih prostora i slično", navela je Šukalo.

Šukalo kaže da je akcija koncipirana tako da se svake sedmica odvija na području dvije mjesne zajednice, i to ove sedmice mjesne zajednice Centar 1 i Centar 2.

"Cijele sedmice naše službe rade na terenu, završavamo za vikend zajedničkom akcijom sa građanima kada će moći direktno da se uključe u uređenje u svom naselju kroz preuzimanje opreme, sadnog materijala ili na drugi prigodan način. Za taj dan obezbijedićemo i zabavne sadržaje i animatore za naše najmlađe sugrađane", poručila je Šukalo.

Posebna pažnja tokom velikog uređenja, kako je istakla, biće stavljena na Park „Mladen Stojanović“, šumu u Trapistima i Banj brdu gdje se očekuje i učešće velikog broja sugrađana.

Takođe, uz poziv školama, udruženjima građana, savjetima mjesnih zajednica i svim zainteresovanim da se uključe u aktivnosti i doprinesu uređenju svog prostora, ulice i naselja – posebno su pozvane zajednice etažnih vlasnika koje žele da zajedno sakupljaju otpad za reciklažu. Njima će preduzeće „Čistoća“ postaviti kontejnere za selektivni otpad, a po završetku akcije otpad će otkupiti i tako će ZEV dobiti dodatna sredstva koja može uložiti u uređenje svoje zgrade.

Posljednja faza ove akcije podrzumijeva sanaciju „divljih“ deponija na seoskom području.

Putem komunalno-inspekcijskih nadzora u okviru akcije biće pozvani vlasnici privatnih parcela da urede svja dvorišta, koja narušavaju izgled grada, a tokom akcije i kontejneri će biti postavljeni na mjestima na kojima je predviđeno da budu.

Sve prijedloge i sugestije u vezi sa aktivnostima koje bi se mogle realizovati u njihovom naselju, građani mogu uputiti putem telefona broj: 051/244-593 ili putem elektronske pošte na adresu: [email protected].