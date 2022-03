Kriza u banjalučkom gradskom prevozu: ''Stanivuković je insistirao na sastanku, a sad nas ne zove"

Direktor “Autoprevoza” i predsjednik Udruženja prevoznika u putničkom saobraćaju Dejan Mijić kaže da cjenovnik prevoza u Banjaluci već morao biti promijenjen zbog cijena goriva. Prevoznici kažu da to predviđa i ugovor sa Gradom.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Mijić kaže da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao prevoznike na zajednički sastanak sa njim i predsjednikom Skupštine grada Mladenom Ilićem, na koji se sada ne odaziva.

"Gradonačelnik je insistirao na zajedničkom sastanku. Znači, on je insistirao da to bude sastanak prevoznika, gradonačelnika i predsjednika Skupštine i sada imamo situaciju da nas gradonačelnik ne zove na taj sastanak. Predsjednik Skupštine nas zove na taj sastanak i očekujemo da će se to desiti danas", rekao je Mijić za Mondo.

Mijić poručuje da prevoznici i dalje istrajavaju na tome da cjenovnik usluga gradskog prevoza bude promijenjen zbog skupljeg goriva na tržištu.

"Mi i dalje smatramo da su naši zahtjevi opravdani i da do korigovanja cjenovnika mora doći što prije, i već je trebalo da se to desi, jer imate situaciju da je sve poskupilo. Evo jutros su frizerske usluge poskupile, a s druge strane imate gradski prevoz koji je najviše podložan promjenama cijene goriva i tu nije došlo ni do kakve korekcije cijena nakon tih poskupljenja", rekao je Mijić.

Dejan Mijić

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Ugovor koji prevoznici imaju sa Gradskom upravom predviđa da u takvim uslovima do promjene cijena mora doći.

"Smatarmo da uopšte nije trebalo doći do ovakve reakcije Gradske uprave, jer su i oni svjesni da do korekcije mora doći i da je to u skladu sa ugovorom koji su oni kreirali u skladu s nama. Ugovor je obavezujući za nas i za Gradsku upravu", poručio je Mijić.

Podsjećamo, u prošli petak (11.03) prevoznici su zaustavili gradske autobuse u "5 do 12" kao upozorenje na probleme koje su zadesile njihov sektor. Zahtijevaju povećanje cijena karata i pomoć Vlade RS i Grada u plaćanju dijela poreza i doprinosa za radnike.

Нови приједлог скупштинској већини - вратите стопу пореза на непокретности из претходних година и Град ће од тог новаца уложити 500.000 КМ за рјешавање кризе у јавном превозу и издвојити додатни милион КМ за СПОРТ у нашем граду. Ставите интересе грађана испред политике! — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)March 14, 2022

Nakon protesta, oglasili su se i Staivuković i Ilić. Stanivuković je rekao da je ponašanje prevoznika neprihvatljivo i osudio je to što prevoznici nisu htjeli da dođu na sastanak sa gradskim menadžerom Bojanom Kresojevićem.

Ilić je s druge strane napomenuo da se između gradonačelnika i prevoznika „odigrava lični sukob koji traje već više od godinu dana“ i dodao da će se odazvati na sastanak te pokušati pronaći najbolje rješenje za sve.

Stanivuković je danas na društvenim mrežama ponudio rješenje koje obuhvata i zahtjeve prevoznika. On je predložio da skupštinska većina "vrati raniju stopu poreza na nepokretnosti iz čijih prihoda bi Grad uložio novac u javni prevoz".