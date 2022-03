Kraj marta kišovit uz zahlađenje

U Republici Srpskoj će do kraja marta biti promjenljivo vrijeme, a posljednjeg dana ovog mjeseca biće kišovito vrijeme uz zahlađenje, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će biti toplo i promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Sunčanije će biti na istoku, a na jugu i sjeveru uz više oblaka. Poslije podne i uveče očekuje se povećanje oblačnosti u svim krajevima.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na udare mjestimično i pojačan.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 11, u višim predjelima od dva stepena, a maksimalna temperatura vazduha od 16 do 23 na sjeveru, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 30. marta, biće promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane periode, na sjeveru će biti malo toplije, dok će na jugu predveče povremeno padati slaba kiša. Tokom noći će se padavinska zona proširiti na većinu krajeva, a više kiše se očekuje na jugu.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova, a maksimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na sjeveroistoku do 22, te u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Posljednji dan mjeseca marta ujutru i tokom dana biće oblačno i kišovito u većini krajeva uz zahlađenje, a na jugu i vjetrovito.

Obilnijih padavina može biti na jugu i jugozapadu zemlje, a povremeno će se javljati i pljuskovi, uglavnom na jugu.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 11, u višim predjelima od dva stepena, a maksimalna temperatura vazduha od osam do 13, na sjeveru do 17, a u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

