Spremite se za gužvu: Evo gdje će i kada danas biti zaustavljen saobraćaj u Banjaluci

Zbog održavanja finalne etape biciklističke trke ''Beograd - Banjaluka'' saobraćaj će danas biti obustavljen u nekoliko banjalučkih ulica.

Od 14.45 do 15.45: Ulica Trive Amelice na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice dr Mladena Stojanovića, od 12 do 16 časova: Ulica dr Mladena Stojanovića na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice olimpijskih pobjednika, od 12 do 16 časova: Ulica kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save, od 12 do 18 časova: Ulica kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, od 12 do 16 časova: Bulevar cara Dušana na dijelu od Kninske do Ulice Teodora Kolokotronisa, od 12 do 16 časova: Ulica olimpijskih pobjednika na dijelu od Bulevara srpske vojske do Ulice kralja Petra I Karađorđevića, od 12 do 16 časova: Ulica Trive Amelice na dijelu od Bulevara srpske vojske do Ulice dr Mladena Stojanovića.