Stevandić kaže da je on „krivac“: NSRS umjesto Vlade formirala odbor za proslavu 9. januara

Komisija za izbor i imenovanja NSRS jednoglasno je predložila skupštini članove odbora za proslavu Dana Republike Srspke 9. januara, a koji će biti zadužen za pripremu i realizaciju ovogodišnjeg programa.

Za predsjednika odbora predložen je Milorad Dodik, a za zamjenika Radovan Višković.

Poslanici Narodne skupštine RS danas raspravljaju o formiranju ovog odbora, a neki su ocijenili da se na ovaj način pokušava svaliti kolektivna krivica na NSRS, te da je odbor do sada uvijek formirala Vlada RS, i da su se sada „prepali“.

Šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak je naveo da narod u Srpskoj živi 9. januar, a da organizatori proslave snose odgovornost da taj dan ne smije biti ispunjen bilo kakvom provokacijom prema bilo kome.

Crnadak je istakao da, međutim, iritira neprincipijelnost, kukavičluk i nedostatak državnosti koji emituje aktuelna vlast u Republici Srpskoj.

„Ovo danas raspravljamo jer se vladajuća koalicija prepala i nije smjela da radi kako je to do sada rađeno, odnosno da ovakvu odluku donosi Vlada RS. Ovu odluku koju će danas donijeti NSRS trebala je i morala donijeti Vlada, to piše i u zaključcima sa Sabora, i važno je da narod zna da je ovo presedan. Vlada se prepala“, naveo je Crnadak.

„Ima dosta onih koji ne vole Republiku Srpsku, nego vole tendere i javne nabavke Republike Srpske“, poručio je.

Prekinuo ga je predsjendik NSRS Nenad Stevandić koji je podvukao da je „on isključivi krivac“ i da je tražio od predsjednika Vlade da organ za proslavu Dana Republike Srpske, bude NSRS.

„Nije se niko prepao, ja sam krivac. Mene tužite. Ja sam zvao predsjednika i premijera. Možda se nisu slagali, ali su to uvažili“, kazao je Stevandić.

Šef Kluba poslanika "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović ga je pozvao da „sačuva dostojanstvo“.

„To poltronisanje Miloradu Dodiku „ja sam kriv, samo Dodik nije kriv“...Ja znam da se vi njega plašite, ali sačuvajte malo digniteta i dostojanstva“, poručio mu je Vukanović.

Najglasniji u kritikama bio je poslanik Ramiz Salkić (SDA), koji smatra da ovim činom NSRS nastavlja da ne poštuje odluke Ustavnog suda BiH, suprostavlja im se i da je to nastavak kontinuiteta nepoštovanja Ustava BiH.

Dodao je da Zakon o praznicima ne poznaje dan entiteta, te da se daje za pravo Vladi da može naknadno odlučiti da neki dan bude praznik, ali u isto vrijeme stoji da on ne može biti neradni dan.

